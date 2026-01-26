Les méga-caps américaines sous-performent le S&P 500 depuis trois mois.

Cette semaine marque la montée en puissance des résultats d’entreprises, avec notamment LVMH, ASML et SAP en Europe, et surtout la tech américaine. Les 10 prochains jours seront ainsi marqués par les publications de Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Alphabet et Amazon.

Ce qui est particulier ce trimestre, c’est que les méga-capitalisations américaines ont sous-performé ces trois derniers mois. Dans le Financial Times, notre confrère Robert Armstrong prend comme point de départ de cette rotation le 29 octobre, jour de meeting de la Fed et des derniers résultats de Meta.

Une publication sanctionnée par le marché, parce que Meta a encore augmenté ses prévisions de dépenses d’investissement (Capex). Plus généralement, les résultats du T3 des hyperscalers ont un peu marqué le pic de l’optimisme autour de l’IA, et le début d’une phase de doutes.

Tout cela s’est traduit par une perte de leadership de la tech ces trois derniers mois, illustrée par la performance du Nasdaq face au Dow Jones.

Source : Zonebourse. Le Nasdaq a inscrit son dernier record le 29 octobre, quand le Dow Jones a fait son dernier plus haut le 12 janvier.

L’exceptionnel est la norme

Après plusieurs semaines de doutes sur l’IA, puis une focalisation sur les questions géopolitiques (du Venezuela au Groenland), la saison des résultats va être l’occasion de revenir aux fondamentaux. Et de ce point de vue, les 7 Magnifiques sont toujours bien positionnées.

Pour le quatrième trimestre 2025, les analystes attendent une croissance des BPA de 20.3% pour les Mag 7, contre 4.1% pour les 493 autres valeurs du S&P 500, selon les estimations de Factset. Pour l’année 2026, c’est respectivement 22.8% contre 12.1%.

Cette dynamique bénéficiaire a permis à ces quelques entreprises de surperformer et de porter les indices depuis plusieurs années. Le S&P50 a enchaîné trois années de performance à deux chiffres. C’est même trois ans de performance supérieure à 20% pour le Nasdaq.

C’est aussi ce qui justifie des valorisations élevées (entre 30 et 40 de PE forward, hors Tesla) . Mais dès lors, il faut continuer à battre les attentes et à rehausser les objectifs pour garder son leadership boursier. C’est l’enjeu des dix prochains jours.