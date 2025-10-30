C.H. Robinson a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, malgré un recul du chiffre d’affaires. Le bénéfice ajusté a atteint 1,40 dollar par action, contre 1,30 dollar attendu, grâce à une politique rigoureuse de réduction des coûts. L’action du groupe bondi de plus de 19% durant la séance, les marchés saluant cette capacité à préserver la rentabilité dans un environnement de demande morose.

Le chiffre d’affaires global s’est établi à 4,14 milliards de dollars, en baisse de 10,9% sur un an, en deçà des prévisions du marché (4,23 milliards). L’entreprise a réduit ses dépenses opérationnelles de 12,6% et diminué ses effectifs de 10,8% en moyenne. La division transport terrestre en Amérique du Nord affiche une légère progression de 1,1% de ses revenus, portée par les services en camion complet et en groupage, malgré des tarifs spot toujours faibles.

La division maritime a connu un trimestre plus difficile, avec une chute de 32,5% de son bénéfice brut ajusté. Le PDG Dave Bozeman a pointé l’impact de politiques commerciales mondiales perturbatrices et d’un excès de capacité, ayant conduit à un affaiblissement de la saison de pointe. Ce contexte a favorisé une réorganisation logistique et un recentrage stratégique, notamment avec le retrait du transport terrestre en Europe. Ces ajustements, combinés à l’usage accru de technologies, permettent au groupe de rester compétitif dans une conjoncture tendue.