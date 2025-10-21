CA trimestriel affecté par la faiblesse du dollar pour Interparfums

Interparfums affiche un chiffre d'affaires à devises courantes de 253,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en recul de 1,6% compte tenu de la faiblesse du dollar, mais en hausse de 1,6% à devises constantes, à 261,7 MEUR.



Le groupe explique que cette légère croissance 'en dépit d'une base de comparaison élevée, liée à une activité record au troisième trimestre 2024', reflète une activité solide sur ses marques phares, notamment sur les parfums Jimmy Choo.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 710 MEUR à devises constantes et 700 MEUR à devises courantes, en hausse de 4,4% et 3% respectivement, par rapport à la même période de 2024.



'Dans le contexte géopolitique et économique actuel, nous avons réalisé un bon trimestre', juge son PDG Philippe Benacin, qui maintient ainsi son objectif d'un chiffre d'affaires autour de 900 MEUR pour l'ensemble de l'exercice 2025.