Interparfums affiche un chiffre d'affaires à devises courantes de 253,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en recul de 1,6% compte tenu de la faiblesse du dollar, mais en hausse de 1,6% à devises constantes, à 261,7 MEUR.
Le groupe explique que cette légère croissance 'en dépit d'une base de comparaison élevée, liée à une activité record au troisième trimestre 2024', reflète une activité solide sur ses marques phares, notamment sur les parfums Jimmy Choo.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 710 MEUR à devises constantes et 700 MEUR à devises courantes, en hausse de 4,4% et 3% respectivement, par rapport à la même période de 2024.
'Dans le contexte géopolitique et économique actuel, nous avons réalisé un bon trimestre', juge son PDG Philippe Benacin, qui maintient ainsi son objectif d'un chiffre d'affaires autour de 900 MEUR pour l'ensemble de l'exercice 2025.
Interparfums est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- parfums : marques Jimmy Choo, Montblanc, Coach, Lacoste, Lanvin, Rochas, Karl Lagerfeld, Van Cleef & Arpels, Kate Spade, Boucheron, Moncler ;
- articles de mode pour femmes et hommes : marque Rochas.
La commercialisation des produits est assurée au travers des parfumeries, des chaînes franchisées et des grands magasins en France, et par le biais de sociétés importatrices, d'aéroports et de compagnies aériennes à l'international.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe (27%), Amérique du Nord (38%), Asie (14%), Amérique du Sud (8%), Moyen Orient (6%) et Afrique (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.