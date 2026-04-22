GTT annonce que son chiffre d'affaires a atteint 192,5 MEUR au 1er trimestre (consensus : 190 MEUR), en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.
Dans le détail, l'activité reste contrastée. Le pôle GTT Energy, qui concentre l'essentiel des revenus, affiche un chiffre d'affaires de 178,1 MEUR, en baisse de 3,6%, pénalisé par un nombre moins élevé de navires en construction, malgré la forte hausse d'activité dans les systèmes de confinement destinés aux unités flottantes FSRU (+211,8%) et FLNG (+41,7%).
Le pôle GTT Marine enregistre de son côté une progression d'activité marquée, avec un chiffre d'affaires de 14,4 MEUR contre 4,7 MEUR un an plus tôt (+207%), porté notamment par la contribution de Danelec. Sa part dans le chiffre d'affaires atteint désormais 7% contre 2% un an auparavant .
Le Moyen-Orient sans impact sur l'activité
Sur le plan commercial, le trimestre se distingue par une forte dynamique avec 32 commandes enregistrées, contre 16 un an plus tôt. "Cela constitue notre seconde meilleure performance commerciale affichée pour un premier trimestre", souligne le directeur général, François Michel souligne, précisant aussi que performance du Groupe est en ligne avec les objectifs annoncés pour l'année 2026.
GTT rapporte en effet que le conflit au Moyen-Orient n'a, à ce stade, aucun impact direct sur son activité ni sur les calendriers de construction.
Pour 2026, GTT cible un chiffre d'affaires compris entre 740 MEUR et 780 MEUR (le consensus est à 768 MEUR) et un EBITDA compris entre 490 MEUR et 530 MEUR (consensus : 520 MEUR) sous réserve de l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes.
Des commandes modestes mais rassurantes
Pour rappel, GTT avait annoncé en début de semaine avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Celsius Tankers.
"Modeste en valeur absolue, mais cette commande a tout de même son importance pour le sentiment à court terme : elle augmente le carnet de commandes de GTT et maintient le flux de commandes visible à un moment où le marché surveille de près les chiffres des nouvelles commandes", avait rappelé Frédéric Lorec, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.
Le titre GTT a progressé de 1,7% aujourd'hui à Paris et affiche un gain proche de 28% depuis le début de l'année.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.