CAC 40 : à l'équilibre, les investisseurs suspendus aux chiffres US

La Bourse de Paris évolue à l'équilibre ce matin, autour des 7960 points alors que les valeurs de défense tentent de rebondir. En effet, après avoir lâché près de 5% au cours des deux dernières séances, Thales et Safran s'arrogent environ 1% chacune. En revanche, Capgemini et Edenred s'enfoncent de près de 2%.



Les investisseurs sont suspendus à la publication d'une série d'indicateurs économiques de premier plan aux Etats-Unis, qui permettront non seulement d'en savoir plus sur la santé de la croissance outre-Atlantique, mais aussi sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Récemment, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont évoqué la nécessité d'une pause dans le cycle d'assouplissement de la politique monétaire, confirmant la plus grande prudence affichée par le président de l'institution lui-même, Jerome Powell, ce qui a contribué à faire reculer les marchés d'actions.



Attendus à 14h30, les chiffres sur la consommation aux Etats-Unis ainsi que sur les prix à la production permettront de savoir si l'inflation reste toujours aussi persistante dans le pays, ce qui augmenterait les chances que la Fed "passe son tour" en décembre.



À ce titre, les traders estiment à plus de 80% la probabilité d'une nouvelle baisse de taux à l'issue de la réunion des 9 et 10 décembre, selon l'outil FedWatch, alors que celle-ci était redescendue autour de 50% la semaine dernière.



La théorie des "goldilocks", à savoir une croissance solide accompagnée d'une inflation maîtrisée et d'une baisse des taux, a eu un peu moins la cote ces derniers temps dans les notes des analystes, ayant cédé sa place à une conjonction moins porteuse, d'inquiétudes sur les valorisations boursières des géants technologiques et de craintes sur le marché de l'emploi américain.



Le retour de perspectives de croissance plus favorables, assorties d'une inflation plus modérée, pourrait contribuer à relancer l'appétit pour le risque à l'approche de l'exercice 2026 et pousser les investisseurs à renforcer leurs positions lorsque les actions reculent ("buy the dips"), une logique qui avait quelque peu disparu des marchés ces dernières semaines.



"Je continue d'acheter quand les cours baissent, car je pense que le marché a encore du potentiel pour monter", souligne ce matin Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone. "En plus, la saisonnalité joue en ma faveur : historiquement, quand le S&P 500 a déjà gagné au moins 10% à la fin du 3e trimestre, il ne termine jamais à la fois novembre et décembre en baisse", rappelle le stratège.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de la stagnation du PIB de l'Allemagne au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. L'Office fédéral de la statistique (Destatis) a ainsi confirmé en seconde lecture son estimation initiale publiée le 30 octobre dernier.



"Des exportations faibles ont eu un effet freinant sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que la formation brute du capital fixe a légèrement augmenté", met en avant Ruth Brand, la présidente de Destatis.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se replie légèrement en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui cède un point à 89 et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



À Londres, le Brent lâche 0,7%, à 62,9 USD. L'euro est stable face au billet vert, à 1,15 USD.



Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans évolue à 3,44% pour un Bund de même échéance à 2,69%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Dupixent pour traiter l'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère chez des adultes et adolescents de 12 ans et plus, en faisant le premier médicament ciblé dans cette maladie dans l'UE depuis plus de dix ans.



Wendel indique avoir signé, le 24 novembre, l'accord d'acquisition d'une participation de contrôle dans Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs, au terme des négociations exclusives annoncées le 24 octobre dernier.



Eutelsat annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut d'environ 670 millions d'euros, dans le cadre de sa levée de capitaux d'environ 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière et financer son plan stratégique.



TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a finalisé la cession de sa participation non opérée de 12,5% dans le contrat de partage de production OML118. L'actif est repris par Shell Nigeria Exploration and Production Company (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions USD.



Enfin, AXA IM Alts, filiale de BNP Paribas depuis le 1er juillet dernier, annonce avoir acquis, pour le compte de ses clients, une participation de 40% dans FiberPass, l'un des principaux opérateurs de fibre optique mutualisée (FTTH) en Espagne.