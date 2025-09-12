CAC 40 : aborde la fin de semaine en rouge, le secteur auto recule

La Bourse de Paris lâche près de 0,5% ce matin, autour des 7785 points, pénalisée par le secteur auto avec Stellantis (-2% après son envolée de +9% la veille) et Renault (-1,5%).

Malgré le passage de témoin entre Bayrou et Lecornu à Matignon, l'incertitude politique est loin d'être levée dans l'Hexagone, mais les marchés semblent pour l'instant ignorer cette question.



'À première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou', soulignent les équipes de Norman K France, qui notent que le CAC a réussi à combler progressivement les pertes essuyées à la suite de l'annonce du vote de confiance.



En tête du CAC 40, l'action Thales gagne plus de 10% sur la semaine, les investisseurs s'attendant à ce que le groupe profite de l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, l'ancien ministre de la Défense.



Les actions françaises ont également bénéficié de la bonne tenue du marché de la dette en dépit des atermoiements politiques du moment.



Sur le marché des emprunts d'État, le rendement des OAT françaises s'établit à 3,47% (+3 pts), tandis que son équivalent allemand oscille autour de 2,68% (+ 3pts également), soit un 'spread' qui reste inférieur à 80 pb, un niveau jugé acceptable pour les marchés.



C'est ce soir que l'agence de notation Fitch se prononcera sur la note souveraine de la France, actuellement fixée à 'AA-', mais qui pourrait être abaissée à 'A+' en raison de la hausse de la dette publique.



Les investisseurs n'ont guère réagi au discours plus prudent de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde a estimé hier que le processus de désinflation était désormais terminé en zone euro, des déclarations qui semblent valider l'ouverture d'une séquence de stabilité des taux directeurs sur le Vieux Continent.



La tendance continue par ailleurs d'être soutenue par la cascade de records établis par Wall Street, une série de plus hauts historiques qui s'est prolongée hier soir suite à des chiffres de l'inflation en ligne avec les attentes, ayant renforcé le scénario de trois baisses de taux d'ici à la fin de l'année.

L'euro continue de s'apprécier face au billet vert, à 1,173 USD (+0,7%).



Le marché pétrolier poursuit son repli sous l'effet de nouvelles projections de l'Agence internationale de l'énergie (IAE), qui anticipe un excédent record du marché pétrolier en 2026, ce qui fait plus que compenser les inquiétudes géopolitiques liées à l'incursion de drones russes en Pologne.

Le Brent abandonne 0,2%, à 66,2 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Euronext fait part de sa propre intégration prochaine dans l'indice CAC 40, à l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC réalisée par son comité scientifique, reflétant son développement depuis son introduction en bourse en juin 2014.



Airbus indique que Air Niugini, transporteur national de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a pris livraison de son premier A220-300, loué auprès d'Azorra. Il devient ainsi le 25e opérateur mondial de cet appareil, désormais en service auprès de transporteurs sur cinq continents.



Crédit Agricole a annoncé vendredi son intention de rembourser ses obligations sociales senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable, émises en octobre 2022 pour un montant nominal total de 1 milliard d'euros.(1 MdEUR)