CAC 40 : apathique, digère le décrochage de Wall Street de la veille

La Bourse de Paris lâche 0,1%, à 7955 points, notamment freinée par Bureau Veritas, Edenred ou encore Veolia (qui cèdent environ 1,7% chacun).Au terme de cette semaine dense en résultats d'entreprises, le CAC accuse pour l'instant un repli de l'ordre de 2%.



Alors que la saison des résultats touche à sa fin, il n'y a plus vraiment de catalyseurs à aller chercher de ce côté pour les marchés. En outre, les investisseurs doivent désormais composer avec une nette dégradation du marché de l'emploi aux États-Unis et des questionnements quant à la nécessité de baisser les taux de la Fed en décembre.



Ces mouvements traduisent surtout les interrogations entourant les niveaux de valorisation élevés atteints par les grands groupes technologiques américains, en particulier ceux liés à l'IA, un basculement qui pourrait refléter un changement d'état d'esprit plus durable chez les investisseurs.



'Le repli illustre bien les questionnements du marché sur les multiples de valorisation atteints par les géants de la tech et la légitimité que leurs titres se traitent sur la base d'un PER de l'ordre de 30x', explique Ahmad Assiri, stratégiste chez Pepperstone.



Jeudi à New York, le Dow Jones a cédé 0,8%, le S&P 500 a perdu 1,1% et le Nasdaq a chuté de 1,9%, ces deux derniers indices ayant conclu la séance non loin de leurs plus bas du jour, un élément technique qui pourrait paraître inquiétant.



'On peut estimer que la pression vendeuse s'apparente à une respiration saine du marché, voire à une sorte de retour à la réalité après une phase d'excès de confiance liée à des gains très rapides', tempère cependant Ahmad Assiri.



'C'est peut-être l'occasion de revoir ses positions et de se repositionner dans une optique plus sélective', ajoute l'analyste marchés.



La séance aurait dû être animée par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du Département du Travail, mais celle-ci a été reportée sine die en raison de la fermeture des administrations fédérales, le 'shutdown', qui va entrer aujourd'hui dans son 38e jour, soit cinq semaines et demie, du jamais vu dans l'histoire du pays.



Sur le front des statistiques, le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 15,3 milliards d'euros pour septembre, en contraction donc par rapport à celui de 16,9 MdEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 17,2 MdEUR).



Les cours du pétrole sont dans le vert, mais s'acheminent vers des pertes sur la semaine (-1,5%), victimes eux aussi du repli des marchés d'actions. À Londres, le cours du baril de Brent s'apprécie de 1%, à 64,2 USD.

Comme le pétrole, les cours des principaux métaux de base s'inscrivent en hausse, l'or profitant à plein de son statut de valeur refuge en vue de rebondir de 0,7% vers 4010 USD l'once.



Enfin, sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,67% (+1 pt) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,46% (+1 pt).

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Arkema publie un BPA courant plus que divisé par deux (-53,8%) à 1,04 euro au titre du 3e trimestre 2025, ainsi qu'un résultat d'exploitation courant (REBIT) en chute de 42,3% à 142 millions d'euros, soit une marge de 6,5% contre 10,3% un an auparavant.



Euronext dévoile un BNPA ajusté en léger repli de 3,4% à 1,68 euro au titre du 3e trimestre 2025, mais un EBITDA ajusté en croissance de 12,6% à 276,7 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 1,2 point à 63,2%.



Renault Group annonce le succès d'une émission obligataire Samouraï d'un montant nominal de 95,2 milliards de yens, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon fixe de 2,17%, marquant son retour sur le marché obligataire japonais depuis 2022.



Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, indique que son service de navettes LeShuttle a transporté 153 929 véhicules de tourisme au mois d'octobre, en hausse de 4% en comparaison annuelle, mais que LeShuttle Freight a transporté 99 098 camions, soit une baisse de 7%.



Enfin, Airbus a annoncé vendredi avoir livré 78 appareils en octobre, un chiffre marquant une nette accélération par rapport à la tendance des derniers mois mais qui suppose aussi que l'avionneur va devoir accentuer ses efforts afin d'atteindre ses objectifs annuels.