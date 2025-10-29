CAC 40 : apathique tandis que New York atteint de nouveaux sommets

La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,19%, à 8200 points, pénalisée par Thales et Air Liquide (-2,4% chacun) ou encore Euronext (-1,9%).L'indice parisien fait montre d'une certaine apathie depuis la fin de la semaine dernière et fait fi de la dynamique haussière outre-Atlantique, où Wall Street enchaîne record sur record.



Ainsi, le Nasdaq poursuit son ascension et s'arroge 0,4% (bien aidé par Nvidia qui gagne 2,5% et franchit les 5000 MdUSD de capitalisation) tandis que le S&P500 progresse de 0,2%.



En cette fin de journée, les investisseurs ont désormais les yeux rivés outre-Atlantique, où la Fed doit publier à 19h les conclusions de son comité stratégique (FOMC) avant la très attendue conférence de presse de son président, Jerome Powell.



En réponse à la récente dégradation du marché du travail aux États-Unis et à une inflation qui paraît désormais mieux maîtrisée, la banque centrale américaine devrait opter pour une nouvelle réduction du loyer de l'argent de 25 points de base, après celle déjà décidée le 18 septembre.

Comme toujours, le discours de Jerome Powell sera soigneusement décortiqué par les analystes avec l'espoir d'y déceler des informations quant à une éventuelle baisse de taux supplémentaire dès le mois de décembre.



Les réunions de politique monétaire de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre, attendues demain, pourraient ajouter à la prudence, les deux banques centrales devant maintenir leurs taux à leurs niveaux actuels, avant de possibles assouplissements à venir.



'Avec des valorisations proches des sommets cycliques et l'incertitude politique toujours présente, les investisseurs restent attentifs aux prochaines réunions des banques centrales pour connaître la direction à prendre', estime Michaël Lok, le directeur des investissements et co-directeur général de la gestion d'actifs chez UBP.



Autre facteur de nervosité pour les investisseurs, la saison des résultats aux États-Unis va entrer dans une phase critique ce soir avec les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales sachant que les 'Sept Magnifiques' ont largement contribué au 'rally' de Wall Street ces derniers mois et que leurs niveaux de valorisation sont parfois jugés tendus.



Mais l'optimisme ressurgit depuis vendredi dernier sur la question des relations commerciales sino-américaines, Donald Trump ayant déclaré dans la soirée avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine.



'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions', pronostiquent les stratégistes de Danske Bank. 'Mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite s'enflammer de nouveau', préviennent-ils.



Les rendements souverains américains varient peu depuis une semaine dans l'anticipation d'une Fed plus accommodante : vu le climat 'risk-on' du moment, le rendement du papier à dix ans se retend de +1,7 pt vers 4,000%.



Sur le Vieux Continent, le taux du dix ans allemand, longtemps figé vers 2,62%, se détend vers 2,617%, de même que celui de l'OAT, de 3,42% à 3,404%.

L'euro grappille 0,4% face au billet vert, à 1,166 USD et la paire reste obstinément installée au sein de son récent trading range allant de 1,16 à 1,17 depuis 6 séances.



Le pétrole reste orienté à la hausse, mais ralentit son avance en raison des anticipations d'une nouvelle augmentation de la production de l'Opep+, qui contrebalance le sentiment positif suscité par les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.



Le Brent progresse de 1,1% à près de 65,2 USD, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,1% à 60,7 USD.

L'or gagne 1,5% et gravite au seuil des 4000 USD l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires d'un peu moins de 1,32 milliard d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en recul de 3% en variation totale, dont une contraction organique (retraitée d'effets devises et périmètre) de 2,9%.



Le Groupe M6 publie un résultat opérationnel courant (EBITA) de 37,5 millions d'euros au titre de son 3e trimestre 2025, soit une marge opérationnelle de 13,9%, en amélioration de 0,6 point par rapport à la même période de l'année dernière.



Séché Environnement annonce un chiffre d'affaires contributif de 277,3 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, marquant un recul de 3,2% en données publiées et de 2,9% à change constant par rapport à la même période de 2024.



Assystem affiche un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 157,7 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, dont +6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change.



