CAC 40 : avec le Venezuela, la trêve des confiseurs est bel et bien terminée

La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette progression lundi matin, dans des marchés qui ne semblent absolument pas déstabilisés par l'intervention surprise menée par les Etats-Unis au Venezuela durant le week-end, et dont les effets sur les cours pétroliers demeurent pour l'instant très limités.



Vers 8h10, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - s'octroie une hausse de 54 points à 8 255,5 points, laissant entrevoir un début de semaine dans le vert.



Avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, qui doit maintenant être présenté à un tribunal new-yorkais pour "conspiration narcoterroriste", la trêve des confiseurs semble bel et bien terminée sur les marchés financiers, brusquement ramenés à la dure réalité géopolitique mondiale après la douce euphorie qui avait bercé les dernière semaines de l'année 2025.



En menant samedi une opération coup de poing qui s'est soldée par la capture du président vénézuélien, Washington a fait savoir au monde entier qu'il entendait maintenir son rang de superpuissance, ce qui passe notamment par le contrôle des ressources énergétiques mondiales.



Plus prosaïquement, la décision témoigne de la volonté américaine de faire revenir ses grandes compagnies pétrolières dans un pays où les infrastructures sont considérées comme dégradées et où les réserves pétrolières restent très largement sous-exploitées.



En dépit du choc international suscité par l'initiative de la Maison Blanche, les prix du brut évoluaient peu lundi en début de séance, avec un baril de Brent mer du Nord qui cède 0,6% à moins de 60,4 dollars tandis que le WTI texan lâche 0,7% sous 56,9 dollars.



"Les exportations de pétrole vénézuélien restent modestes et rien n'indique pour l'instant que la situation va provoquer des perturbations au niveau de la production ou des ventes", tempèrent ce matin les analystes de Danske Bank.



La réaction des Bourses asiatiques en dit peut-être plus long. A Tokyo, le Nikkei s'arrogeait près de 3% lundi en fin de séance et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique prenait plus de 1,2%.



Les investisseurs semblent vouloir démarrer 2026 en s'accrochant à l'adage bien connu qui veut que le premier mois de l'année est bien souvent positif pour les indices boursiers, un phénomène connu sous le nom d'"effet janvier".



Si la règle connaît bien souvent quelques accrocs, le Stock Traders Almanac estime que l'année est positive dans 85% des cas lorsque Wall Street gagne du terrain en janvier.



En dehors des facteurs géopolitiques et techniques, les marchés boursiers vont faire leur rentrée en prenant connaissance d'une pléthore d'indicateurs économiques qui pourraient fournir quelques précieuses indications sur le rythme auquel la Réserve fédérale va poursuivre ses baisses de taux dans les mois à venir.



La véritable épreuve de vérité interviendra vendredi avec la publication des chiffres de l'emploi de décembre, statistique fétiche du marché et d'autant plus suivie que la Fed a explicitement fait du marché du travail un élément déterminant d'orientation de sa politique monétaire.



Mais une statistique robuste pourrait laisser craindre que la banque centrale a agi trop tôt en abaissant ses taux à trois reprises en 2025 et faire reculer Wall Street, d'autant que l'envolée de plus de 16% du S&P 500 en 2025, après des exercices 2023 et 2024 déjà réussi, semble aujourd'hui appeler à une petite consolidation.



Suite au test de l'emploi, c'est ensuite le coup d'envoi de la "saison des résultats" qui sera donné la semaine prochaine, avec les premiers comptes trimestriels des grandes banques, dont JP Morgan.



Les stratèges préviennent qu'il va falloir que la croissance des profits des sociétés cotées soit au rendez-vous afin de justifier les niveaux de valorisation élevées des actions américaines, mais l'idée d'avoir à la fois une croissance des bénéfices et une confirmation de la résistance de l'économie américaine ouvrirait certainement la voie à de nouvelles bonnes performances en 2026.





Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.