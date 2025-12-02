CAC 40 : cède encore un peu de terrain malgré le soutien des banques

Comme hier (-0,3%), la Bourse de Paris achève la séance sur un repli limité (-0,28%), à 8074 points, malgré le large soutien des banques avec +2,2% pour Société Générale et BNP Paribas, et +1,6% pour Crédit Agricole.

L'indice parisien est en effet freiné par Edenred (-3%), Pernod Ricard (-1,9%) ou encore Dassault Systèmes (-1,8%).

La dynamique est plus favorable sur l'Euro Stoxx 50 (+0,4%) et même outre-Atlantique, où le Nasdaq (+0,5%) devance le Dow Jones (+0,4%) et le S&P500 (+0,2%).



Selon les équipes de Danske Bank, "les marchés entrent tout simplement dans une phase de type 'wait-and-see' en attendant l'avalanche de statistiques attendues dans les jours qui viennent et qui avaient été retardées en raison du shutdown".



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance à 11h des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre, qui déjouent un peu les pronostics : "les prix ont accéléré à +2,2% en novembre, après 2,1% en octobre".

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils, est quant à elle restée stable à 2,4%, mais elle ne recule pas malgré la baisse du fioul et des carburants.

Pas de quoi s'inquiéter, rappellent les analystes d'Oddo BHF : "Selon les données nationales déjà parues (Allemagne : 2,6%, France : 0,8%, Italie : 1,1%, Espagne : 3,1%), l'inflation moyenne en zone euro est restée tout près de la cible de 2%".



"Jusqu'au milieu de 2026, le profil pourrait être un peu chahuté à cause des effets de base dans le secteur de l'énergie", ajoute le bureau d'études.



Avec une inflation annuelle qui apparaît désormais solidement ancrée autour de son niveau cible de 2%, il n'est pas dit que ces chiffres soient suffisants pour amener la Banque centrale européenne (BCE) à sortir de sa position attentiste, avec des taux d'intérêt qui semblent actuellement aussi bien convenir aux faucons qu'aux colombes.



Au vu de la croissance modérée qui caractérise actuellement la région, certains observateurs estiment cependant qu'il n'est pas totalement impossible que l'institution de Francfort assouplisse ses taux en décembre, puis en février prochain.



De son côté, le taux de chômage dans la zone euro est ressorti stable, vers 6,3%.



À Londres, le Brent recule de 0,7%, vers 62,8 USD, le WTI cède -0,7% vers 59,1 USD.

L'euro reste stable face au billet vert, à 1,16 USD.



Sur le compartiment obligataire, le T-Bond US "2035" se dégrade encore un peu à 4,102% (+0,5 Pt), le "30 ans" de +1,2 Pt (à 4,758%) ; en Europe, l'OAT à 10 ans prend +2 Pts à 3,502% contre 2,756% pour un Bund de même échéance (+0,7 Pt).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, la Compagnie des Alpes publie, au titre de son exercice 2024-2025, un résultat net part du groupe en croissance de 15,8% à 107 millions d'euros, et un excédent brut opérationnel (EBO) en hausse de 16,7% à 409 MEUR, "en ligne avec les dernières indications données".



TotalEnergies et TES indiquent avoir signé un accord avec Osaka Gas, Toho Gas et Itochu, portant sur le développement et l'opération du projet Live Oak, dans lequel les trois entreprises japonaises détiendront ensemble une participation totale de 33,3%.

Par ailleurs, TotalEnergies indique que les partenaires du projet Mozambique LNG ont décidé à l'unanimité d'apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe.



BNP Paribas annonce intégrer un consortium désormais composé de dix banques européennes afin de développer un stablecoin adossé à l'euro.



LVMH annonce la nomination de Pietro Beccari comme PDG du LVMH Fashion Group, à partir du 1er janvier 2026, succédant à Sidney Toledano, qui a décidé de cesser ses fonctions opérationnelles après plus de trente années aux côtés de Bernard Arnault.