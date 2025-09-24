CAC 40 : cède ses gains de la veille, plombé par Wall Street sans élan

La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,57%, à 7827 points, pénalisée par Stellantis (-3,4%), Hermes (-3,1%) ou encore LVMH (-2,7%), effaçant ainsi l'essentiel de ses gains de la veille.



Témoignant de l'attentisme des investisseurs, les volumes d'échanges étaient particulièrement faibles tout au long de la séance (tout juste 1,4 MdEUR échangés depuis l'ouverture à 17h30) mais se sont étoffés au gré des stratégiques dernières secondes pour finalement atteindre 3,34 MdEUR à la clôture.



Outre-Atlantique, les indices US affichent un statu quo quasi-parfait (score nul à marginalement négatif pour le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones) et le VIX est lui aussi figé vers 16,7.



En l'absence d'événement économique majeur, les marchés se cherchent une direction, sachant que le principal élément moteur du moment, la reprise du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, semble désormais bien intégré dans les cours.



'La forte hausse des derniers mois appelle à une vigilance accrue dans les portefeuilles, notamment en cas de déception sur la croissance mondiale ou d'une reprise haussière de l'inflation', préviennent à ce titre les équipes de HSBC AM.



'Les actions européennes continuent de bénéficier de valorisations attractives et de politiques budgétaires stimulantes, mais leur parcours haussier depuis le début de l'année est déjà significatif', considère le gestionnaire d'actifs.



Si HSBC AM déclare maintenir une vue constructive sur les marchés d'actions, ses analystes indiquent conserver certaines protections au sein de leur portefeuille afin de couvrir ces scénarios adverses. À ce titre, la société de gestion indique privilégier aujourd'hui les petites capitalisations et les valeurs décotées du Vieux Continent.



Jerome Powell, le patron de la Fed, a d'ailleurs un peu douché les espoirs des acheteurs les plus enthousiastes ('permabulls') hier en tenant un discours jugé 'faucon' lors d'un déjeuner organisé par la Chambre de commerce de Providence (Rhode Island).



Le patron de la banque centrale s'est notamment prononcé contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation', estimant - comme lors de sa conférence de presse de la semaine dernière - que les taux d'intérêt se situaient actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.



Ces propos relativement ambivalents, qui ne vont pas forcément dans le sens d'une nouvelle baisse de taux en octobre, ont pesé sur Wall Street, où les indices US se sont retournés à la baisse dans l'après-midi, le Nasdaq cédant -1% à la clôture d'hier.



Sur le front des statistiques, l'indice du climat des affaires compilé par l'institut munichois IFO, publié ce mercredi à partir des réponses d'un échantillon de quelque 9000 entreprises, est ressorti à 87,7 points, contre 88,9 points en août, mettant ainsi fin à une série de six mois consécutifs de hausse.



Outre-Atlantique, les anticipations de ralentissement économique sont contredites par les derniers chiffres concernant l'immobilier, avec un sursaut de +20,5% des ventes de logements neufs, à 800 000 en rythme annuel contre 650 000 anticipés (665 000 le mois dernier).



Les prix demeurent par ailleurs très élevés et proches de leurs records, avec un prix moyen de 534 100 USD, en hausse de 11,7% par rapport à juillet 2025 et en progression de 12,3% par rapport à août 2024.Le prix médian ressort quant à lui à 413 500 USD, en hausse de 4,7% d'un mois sur l'autre.



Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 414,8 millions de barils lors de la semaine du 15 septembre, signalant une baisse de 0,6 million de barils par rapport à la semaine précédente. Dans ce contexte, le Brent reprend 1,5% à Londres, à 68,8$ le baril.



Quelques résultats animent par ailleurs la tendance, dont ceux du fabricant de puces Micron, dont le titre ressort en baisse de 2% au lendemain de la présentation de comptes trimestriels meilleurs que prévu et de perspectives jugées prometteuses.



Les annonces d'investissements massifs soutiennent les valeurs liées à l'IA, puisque les solides résultats dévoilés par les acteurs du secteur laissent entrevoir le déblocage de nouveaux investissements technologiques, eux-mêmes susceptibles de bénéficier aux géants Nvidia et Oracle, un phénomène qui conduit les investisseurs à considérer chaque mouvement de consolidation comme une opportunité d'achat.



Avec la pause de Wall Street, les obligations souveraines retrouvent toutefois un peu d'intérêt aux yeux des investisseurs, ce qui conduit les rendements à s'éroder dans un contexte assez pauvre en données.



Le rendement des Treasuries à dix ans reprend plus de deux points de base à 4,1400%, le 30 ans est stable à 4,7400%, de même que celui du dix ans allemand à 2,75% ou de nos OAT à 3,5700%.

Côté forex, l'euro rechute de -0,65% face au billet vert, vers 1,173$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Safran Electronics & Defense et Rheinmetall Electronics ont signé un nouvel accord-cadre dans le secteur de la défense portant sur des systèmes de navigation pour les environnements dépourvus de GNSS, des serveurs de minuterie d'horloge atomique, des véhicules de pointe et des appareils optroniques portables.



TotalEnergies annonce avoir été désigné par l'État, en consortium avec RWE, comme lauréat de l'appel d'offres éolien offshore 'Centre Manche 2'. Ce projet de 1,5 GW, situé au large de la Normandie, représentera un investissement d'environ 4,5 MdEUR, le plus important du groupe en France depuis 30 ans.



Sanofi Ventures a annoncé un investissement supplémentaire de 625 millions de dollars sur plusieurs années de la part de Sanofi, portant ainsi le total de ses actifs sous gestion à plus de 1,4 milliard de dollars.



Enfin, Atos annonce avoir remporté un important contrat auprès de la Commission européenne dans le cadre du Lot 1 (services d'exploitation technique) du système d'acquisition dynamique CLOUD II (DPS 2),



