CAC 40 : clôture en hausse, porté par l'euphorie mondiale des marchés

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,87% à 7854 points, portée par le vent d'euphorie qui souffle sur les Bourses mondiales, au lendemain de l'annonce de la Fed d'abaisser de un quart de point l'objectif de taux de ses fonds fédéraux ('fed funds') pour le porter à 4%/4,25%.



L'indice parisien est notamment tiré par STMicroelectronics (+4,6%), Capgemini (+3,2%) et Dassault Systèmes (+2,9%).



Outre-Atlantique, Wall Street est aussi à la fête et signe une série de records avec +1,2% sur le Nasdaq, +0,6% pour le S&P500 et +0,3% pour le Dow Jones.



Les marchés semblent saluer les projections des gouverneurs de la Fed, les fameux 'dot plots', qui laissent entrevoir deux autres baisses de taux de 25 points de base cette année, en octobre puis en décembre, avant que les taux directeurs se rapprochent d'un niveau considéré comme 'neutre' de 3% d'ici fin 2026.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a toutefois qualifié la baisse de taux du jour de mesure de 'gestion des risques', ce qui a entraîné un bref mouvement de yo-yo sur les marchés d'actions américains.



Chez CPR AM, on estime que Jerome Powell s'est employé à ce que la baisse de taux d'hier ne puisse être considérée ni comme accommodante ('dovish cut'), ni comme restrictive ('hawkish cut'), mais qu'elle soit 'sans éclat' ('boring cut'), en vue d'affecter le moins possible les marchés financiers.



'Les 'dots' se sont considérablement rapprochés des anticipations de marché, avec l'idée de taux directeurs qui convergeraient vers 3% en fin d'année 2026', fait remarquer Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques du gestionnaire d'actifs.



'En se réalignant de la sorte sur les anticipations de marché, les membres du FOMC gagnent du temps pour en apprendre davantage sur le marché du travail et éviter d'agir dans la précipitation', ajoute-t-il.



En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une pause dans ses réductions de taux au vu de l'inflation qui reste obstinément élevée en Grande-Bretagne.



Aux Etats-Unis, les indicateurs 'robustes' (donc pas favorables au scénario des baisses de taux) semblent recevoir un accueil enthousiaste : l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est redressée de +25,5 points ce mois-ci, l'indice 'Philly Fed' étant passé de -0,3 en août à +23,2, son plus haut niveau depuis janvier.



Les trois principales composantes de l'indicateur de la Fed de Philadelphie démontrent que l'activité générale courante, les nouvelles commandes et les livraisons ont toutes augmenté, les deux premières revenant en territoire positif. L'indice de l'emploi est demeuré pratiquement inchangé.



La Fed de Philadelphie ajoute que les deux indices de prix ont ralenti, mais demeurent élevés, et que les indicateurs futurs de l'enquête suggèrent des attentes généralisées pour une croissance au cours des six prochains mois.



En ce qui concerne l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 8 septembre (contre 264 000, un chiffre en repli de 33 000 par rapport à la semaine précédente)... une volatilité qui intrigue un peu.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,177 USD.



Les rendements obligataires américains se tendent également nettement : celui des Treasuries à 10 ans prend +4,5 points revenant vers 4,118% après être tombé sous 4% mercredi soir ; le '30 ans' affiche +6,3 points vers 4,74%.



Côté Europe, nos OAT affichent +5 points à 3,5270%, le Bund +4 points à 2,718% et le BTP italien, repassé devant nos OAT la veille, reprend +5 points à 3,545%.

Sur le marché pétrolier, le Brent recule de 0,6%, à 67,5 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Dassault Systèmes a annoncé que Grundfos, leader mondial des solutions avancées de pompage et d'eau, avait choisi la plate-forme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour transformer numériquement plusieurs de ses divisions.



EssilorLuxottica et Meta Platforms annoncent élargir leur gamme de 'wearables' avec de nouveaux produits, dont les lunettes avec IA Oakley Meta Vanguard qui 'inaugurent l'ère de l'Athletic Intelligence'.



Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Bouygues Telecom annoncent un renouvellement de leur partenariat stratégique dans l'univers des services télécoms fixes et mobiles pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2030.



Nexity annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses actions, le mandat de rachat portant sur un montant maximum de 200 000 titres.



Alstom annonce sa participation au salon MetroTrans 2025, organisé du 18 au 20 septembre à Qingdao (Chine). Le groupe y dévoilera en première mondiale le train de banlieue Adessia Stream, fruit de plus de 20 ans d'évolution et déjà présent dans plus de 30 villes.



Enfin, Danone a annoncé jeudi l'inauguration de son nouveau siège 'La Fayette', situé au coeur de Paris, un déménagement que le géant agroalimentaire dit considérer comme l'ouverture d'un 'nouveau chapitre' dans son histoire.