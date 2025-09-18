CAC 40 : démarre en hausse après le geste de la Fed

La Bourse de Paris s'adjuge plus de 1% ce matin, autour des 7875 points, tirée par Legrand (+3,1%), STMicro (+3%) ou encore Capgemini (+2,8%).Les marchés saluent la baisse des taux décidée hier soir par la Fed - une décision pourtant largement anticipée par le marché.



L'institution a en effet abaissé d'un quart de point l'objectif de taux de ses fonds fédéraux ('fed funds') pour le porter à 4%/4,25%, précisant que la décision avait été prise à l'unanimité, seul Stephen Miran, le conseiller de Donald Trump ayant rejoint le comité cette semaine, s'étant prononcé en faveur d'une baisse de taux plus marquée d'un demi-point.



Très attendues, les projections des gouverneurs de la Fed, les fameux 'dot plots', laissent entrevoir deux autres baisses de taux de 25 points de base cette année, en octobre puis en décembre, avant que les taux directeurs se rapprochent d'un niveau considéré comme 'neutre' de 3% d'ici à la fin 2026.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a qualifié la baisse de taux du jour de mesure de 'gestion des risques', ce qui a entraîné un bref mouvement de yo-yo sur les marchés d'actions américains.



Au final, Wall Street est repartie sur une tendance légèrement baissière, qui a vu le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds, terminer sur un repli modeste de 0,1% dans le sillage des déclarations de la Fed.



'Le S&P 500 a fini la séance au niveau exact de notre objectif pour la fin d'année, qui s'établit à 6600 points', a réagi Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.



'Même si ces objectifs techniques n'ont rien de magique, on peut en déduire que les grandes capitalisations américaines semblent aujourd'hui bien valorisées au regard de ce que nous savons - ou croyons savoir - sur les fondamentaux économiques', a-t-il souligné.



Chez CPR AM, on estime que Jerome Powell s'est employé à ce que la baisse de taux d'hier ne puisse être considérée ni comme accommodante ('dovish cut'), ni comme restrictive ('hawkish cut'), mais qu'elle soit 'sans éclat' ('boring cut') en vue d'affecter le moins possible les marchés financiers.



'Les 'dots' se sont considérablement rapprochés des anticipations de marché, avec l'idée de taux directeurs qui convergeraient vers 3% en fin d'année 2026', fait remarquer Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques du gestionnaire d'actifs.



'En se réalignant de la sorte sur les anticipations de marché, les membres du FOMC gagnent du temps pour en apprendre davantage sur le marché du travail et éviter d'agir dans la précipitation', ajoute-t-il.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent d'ailleurs une ouverture en territoire positif à Wall Street, ce qui pourrait permettre d'effacer les pertes de la veille.



En Europe, peu d'annonces sont à attendre à l'heure du déjeuner du côté de la Banque d'Angleterre (BoE), qui va être contrainte de marquer une pause dans ses réductions de taux au vu de l'inflation qui reste obstinément élevée en Grande-Bretagne.



Aux Etats-Unis, les indicateurs au programme du jour incluent les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie.



Sur le marché des changes, le dollar remonte un peu face à l'euro après s'être nettement replié la veille en réaction aux annonces de la Fed, la monnaie unique revenant vers 1,182 USD après avoir dépassé le seuil de 1,19 USD dans la soirée d'hier.



Les rendements obligataires américains se tendent également un peu, celui des Treasuries à 10 ans revenant vers 4,05% après être tombé sous 4% mercredi soir.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent très volatils, après avoir profité ces derniers jours d'un retour des tensions géopolitiques. Le baril de Brent recule de 0,2% à 67,7 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica et Meta Platforms annoncent élargir leur gamme de 'wearables' avec de nouveaux produits, dont les lunettes avec IA Oakley Meta Vanguard qui 'inaugurent l'ère de l'Athletic Intelligence'.



Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Bouygues Telecom annoncent un renouvellement de leur partenariat stratégique dans l'univers des services télécoms fixes et mobiles pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2030.



Nexity annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses actions, le mandat de rachat portant sur un montant maximum de 200000 titres.



Enfin, Danone a annoncé jeudi l'inauguration de son nouveau siège 'La Fayette', situé au coeur de Paris, un déménagement que le géant agroalimentaire dit considérer comme l'ouverture d'un 'nouveau chapitre' dans son histoire.