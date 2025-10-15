CAC 40 : dopé par les résultats de LVMH et la détente USA/Chine

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 1,99% à 8077 points, portée par l'envolée du luxe. LVMH s'adjuge 12,5% sur la journée, les investisseurs saluant la publication, hier soir après la clôture, de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, et entraîne dans son sillage Hermès (+7,3%) et Kering (+5,3%).



Pour rappel, la publication de LVMH a rassuré les investisseurs quant à la réalité d'un redressement des performances du géant français de la mode et de la maroquinerie, avec une reprise de 1% des ventes au 3e trimestre : une progression certes symbolique, mais qui déjoue une anticipation de baisse des ventes, notamment dans les spiritueux.



Outre-Atlantique, les indices sont aussi en vert : +1,2% pour le Nasdaq et +0,8% pour le S&P500, alors que les acheteurs semblent portés par l'espoir d'un apaisement des relations commerciales entre Chine et USA.



Un article du Wall Street Journal assure aujourd'hui que les deux camps ont exprimé leur volonté d'apaiser les dernières tensions, mais pour des raisons différentes : les Chinois voulant s'assurer que la rencontre entre Trump et Xi aura bien lieu, comme prévu, d'ici à la fin du mois, tandis que les Américains veulent calmer le jeu afin de tenter de limiter les pertes sur les marchés boursiers.



Si l'agenda macroéconomique américain était peu animé en raison de la fermeture des administrations de Washington (shutdown oblige), les investisseurs ont découvert à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York, qui affiche +19 pts à 10,7.



L'activité dans l'État de New York rebondit donc en octobre, selon l'Empire State Manufacturing Survey : dans le détail, les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, indique le rapport, qui souligne aussi un léger allongement des délais de livraison. La disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer quelque peu. Les stocks sont restés quasiment inchangés.



Sur le Vieux Continent, entre juillet et août, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Enfin, en France, les prix à la consommation ont bien diminué de 1% entre août et septembre, sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux des services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.



Alors que le risque d'une censure du gouvernement français s'est éloigné hier grâce aux concessions acceptées par Sébastien Lecornu, le rendement du dix ans français se détend de six points à 3,347%, tandis que les Bunds allemands reviennent à 2,577% (-3,8 pts), ce qui permet au 'spread' France/Allemagne de revenir sous la barre des 78 points, comme avant la démission de François Bayrou.



À Londres, le Brent recule de 0,5%, à 62 USD le baril.Enfin, l'or bat un nouveau record absolu à 4200 USD l'once (+1,3%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange remettent une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France. Elle vise la plupart des actifs de l'opérateur SFR, mais exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services, ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d'outre-mer.



Havas a enregistré un revenu net de 656 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression organique de +3,8% par rapport à la même période de 2024. Les mentions suivantes seront indiquées en MEUR : 656 MEUR.



TotalEnergies annonce que sa production d'hydrocarbures est ressortie à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au 3e trimestre 2025, en hausse de 4% sur un an et supérieure aux prévisions, malgré l'arrêt du site Ichthys LNG (-50 kbep/j).



Enfin, Carmat fait savoir que le Tribunal des activités économiques de Versailles a reporté au 25 novembre 2025 l'examen de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation. Le redressement se poursuit donc pour l'instant.