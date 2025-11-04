CAC 40 : efface une partie de ses pertes mais reste nettement en rouge

Après avoir lâché jusqu'à près de 1,8% en fin de matinée (vers 7965 points), la Bourse de Paris est parvenue à effacer une partie de ses pertes au fil de l'après-midi : au gong final, l'indice parisien accuse un repli plus limité de 0,52%, à 8067 points.

La dynamique est notamment plombée par Edenred (-8,6%), STMicro (-2,5%) et Renault (-2,3%), et le CAC 40 aligne une 6e séance consécutive dans le rouge.

Seules cinq valeurs terminent d'ailleurs en vert à Paris : URW gagne 1,7%, devant Engie et Bureau Veritas (+1%), ainsi que Air Liquide et Vinci (+0,7%). À noter aussi le spectaculaire rebond de l'Euro Stoxx 50, remonté de 5580 points (soit presque -2%) à 5660 points (-0,4%), ou encore du DAX 40 passé de -2% vers -0,8%.



Outre-Atlantique, Wall Street n'est pas à la fête non plus : le Nasdaq recule de 1,3%, derrière le S&P 500 (-0,8%) et le Dow Jones (-0,4%). Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, dévisse de 7% après ses résultats, Intel est également en repli de 4,5% : les bonnes nouvelles commencent à être largement intégrées dans les cours, et il devient difficile pour les opérateurs de trouver de nouveaux catalyseurs, ce qui pourrait laisser le champ libre à des prises de bénéfices.



Par ailleurs, la saison des résultats - qui a largement soutenu les marchés d'actions ces dernières semaines - touche désormais à sa fin, même si quelques poids lourds de la trempe de AMD, McDonald's, Pfizer, Qualcomm ou Spotify dévoileront encore leurs comptes dans les jours à venir.



Sur les 64% des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats, 83% ont dépassé les attentes, ce qui est bien mieux que la moyenne historique des dix dernières années (77%) et constitue la meilleure performance depuis 2021 (dans des conditions très particulières liées au rebond post-Covid plus vigoureux que prévu).



Sur le Vieux Continent, la saison des publications du 3e trimestre s'est révélée plus mitigée, puisque les difficultés du secteur automobile ont plus que compensé les bonnes surprises au niveau des bancaires, ce qui devrait in fine se traduire par un repli des bénéfices des entreprises sur le trimestre écoulé.



La désaffection actuelle pour les marchés européens s'explique aussi par la multiplication des signes montrant une activité maussade au sein de l'économie de la zone euro, susceptibles de conduire les investisseurs à se positionner pour prendre des gains sur les marchés de la région avant que les premiers effets du plan de relance allemand se manifestent.



Malgré tout, les analystes estiment que les marchés financiers devraient rester bien orientés, la dynamique générale continuant, selon eux, de favoriser une progression des indices, même si les dernières séances se sont caractérisées par davantage d'hésitation.



'Les éléments favorables sont toujours nombreux, entre une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux États-Unis au 3e trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices (tirée en réalité par les 20 premières capi du S&P 500 et plus particulièrement des 10 premières technos).'



Les optimistes qui voient l'année se terminer en apothéose citent 'un environnement monétaire plus souple (fin du quantitative tightening), des tensions commerciales apaisées et des habillages de bilans de fin d'année qui vont pousser à la hausse les titans du S&P.'



Côté obligataire, les rendements se détendent un peu à la faveur d'un contexte plus 'risk off' : le 10 ans efface -2,6 points à 4,08%, le 30 ans -2,3 points à 4,66%.

En Europe, l'embellie est également au rendez-vous sur les Bunds avec -1,8 point à 2,64% et nos OAT (-1,2 point) à 3,43%.

À Londres, le Brent cède 0,5% autour de 64,5 USD le baril, l'or chute de 0,9% vers 3965 USD.



Sur le FOREX, l'euro recule de 0,4% face au billet vert à 1,149 USD.À noter également de nombreux dégagements sur le bitcoin qui lâche 3,3% autour des 102 770 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, les marchés ont été déçus par les prévisions d'Edenred, qui indique viser une hausse de son EBITDA entre +8% et +12% sur la durée de son plan stratégique 'Amplify 25-28', dont des croissances organiques de +2% à +4% en 2026, puis de +8% à +12% par an en 2027 et 2028. Chaque année du plan, le groupe de solutions de paiement prévoit aussi de réaliser un taux de conversion free cash-flow / EBITDA supérieur ou égal à 65%, 'reflétant son profil de génération élevée et prévisible de cash', indique-t-il.



De son côté, bioMérieux vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,5% et +6,5% à changes constants (et non plus de +6% à +7,5%) pour 2025, 'en raison d'une saison respiratoire tardive'. Le groupe de diagnostic in vitro confirme néanmoins attendre une croissance entre +12% et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.



TotalEnergies a signé un contrat avec Data4 pour la fourniture d'électricité renouvelable (Clean Firm Power) pour les sites de Data4 en Espagne. Ce contrat débutera en janvier 2026 pour 10 ans. Il représentera un volume total de 610 GWh.



Valeo indique avoir conclu avec 2CRSI, spécialiste des serveurs et des solutions de stockage haute performance, un partenariat stratégique pour développer des solutions de refroidissement immersif de nouvelle génération adaptées aux environnements informatiques de pointe.

Enfin, Vallourec annonce le renouvellement d'un contrat pluriannuel avec un opérateur majeur de la mer du Nord britannique pour la fourniture de produits OCTG (Oil Country Tubular Goods), d'accessoires et de services intégrés. L'accord, estimé à plusieurs millions de livres sterling, renforce sa position de partenaire stratégique dans un environnement offshore exigeant.