CAC 40 : en hausse timide dans l'attente de l'inflation aux Etats-Unis

La Bourse de Paris gagne près de 0,4% ce matin, autour des 7730 points, tirée par Schneider Electric (+1,3%), Thalès et Société Générale (+1%). Les volumes restent par ailleurs extrêmement limités avec moins de 300 MEUR échangés depuis l'ouverture.



En début d'après-midi, les regards se tourneront de l'autre côté de l'Atlantique où sont attendus, à 14h30, les derniers chiffres de l'inflation US, sans doute le rendez-vous économique le plus risqué de la semaine.



'Une fois les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui, il n'y aura plus vraiment de gros événements susceptibles de faire bouger les marchés d'ici au rapport sur l'emploi américain prévu début septembre', croit savoir Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



'Certes, Nvidia publiera ses résultats fin août, mais au vu de l'énorme hausse des investissements des géants du cloud, il y a peu de chances qu'ils déçoivent', estime-t-il.



'Bref, le terrain semble dégagé pour que la tendance haussière se poursuive', assure le stratégiste.



Avec la remontée des anticipations de baisse des taux qui s'est récemment traduite par un tassement des rendements obligataires, les intervenants de marché espèrent que la Fed ne renonce pas à ses projets d'assouplissement monétaire, alors que les droits de douane imposés par Trump au reste du monde sont susceptibles de relancer l'inflation aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, le consensus table sur une légère accélération de l'indice CPI, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin.



L'inflation sous-jacente hors alimentation et énergie, toujours très surveillée, devrait pour sa part s'établir à 3,2% en rythme annuel en juillet, à comparer à 2,9% le mois précédent.



Si bon nombre d'analystes ont tendance à considérer qu'il s'agit de l'ultime case à cocher avant la réunion de septembre de la Fed, pour laquelle une réduction du loyer de l'argent est anticipée à plus de 86%, un chiffre supérieur aux attentes viendrait probablement altérer les anticipations de baisse des taux.



Donald Trump a annoncé hier soir qu'il avait décidé de prolonger de 90 jours la pause conclue avec la Chine sur la question des droits de douane, à quelques heures de la fin théorique de la trêve précédemment signée entre les deux premières puissances mondiales.



Le président états-unien a également assuré que l'or ne serait pas assujetti au nouveau régime des droits de douane, après que des informations évoquant l'instauration de surtaxes sur les lingots en provenance de Suisse ont propulsé le métal précieux à des niveaux records la semaine passée.



Toujours sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée de l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs et des analystes financiers en Allemagne, avec l'espoir que celui-ci reflète l'enthousiasme entourant le gigantesque plan d'investissement lancé par le gouvernement Merz.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans évolue vers 4,28% (stable). Le Bund de même échéance se maintient autour des 2,69% tout comme l'OAT autour des 3,36%.



L'euro reste stable face au billet vert, à 1,16 USD.



S'agissant de l'énergie, le Brent de mer du Nord s'échange à 66,7 USD le baril à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Valneva fait état d'une perte nette de 20,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre un bénéfice net de 34 millions au premier semestre 2024, qui avait bénéficié de la vente du PRV (bon de revue prioritaire) en février 2024.



Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires de ses filiales opérationnelles de 653,5 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en croissance de 9,4% à taux de change variables et de 9,9% à taux de change constants.