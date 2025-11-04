CAC 40 : en l'absence de catalyseurs, la consolidation se poursuit

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, les investisseurs continuant de se détourner des actions dans un marché en quête d'un nouveau souffle après avoir récemment renoué avec des plus hauts historiques.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indices CAC 40 - livraison fin novembre - lâche 95 points à 8025,5 points, laissant entrevoir une sixième séance consécutive de consolidation et un possible retour dans la zone des 8000 points dès le début de journée.



En dépit de son rebond de 2,8% opéré sur le mois d'octobre, le marché parisien semble un peu à la peine ces derniers temps, les investisseurs pressés de trouver du rendement s'étant clairement tournés vers les Etats-Unis où les grosses capitalisations technologiques continuent d'assurer une bonne performance des portefeuilles.



Certes, la séance de lundi s'est achevée sur des scores contrastés aux Etats-Unis, mais le Nasdaq Composite s'est à nouveau rapproché de ses sommets grâce à la bonne tenue d'Amazon, qui s'est adjugé 4% dans le sillage de la signature d'un gigantesque contrat de capacités dans le 'cloud' avec OpenAI, témoignant d'un appétit toujours féroce des intervenants pour la thématique de l'IA.



Nvidia, véritable locomotive de Wall Street en ce moment, en a profité pour rajouter 2,4% de gains tandis que Palantir, le spécialiste de l'IA prédictive, grimpait de plus de 3% avant l'annonce de ses résultats.



Mais comme l'illustre la réaction négative du titre Palantir à cette publication en cotations après-Bourse, les bonnes nouvelles commencent à être maintenant largement intégrées dans les cours et il devient difficile pour les opérateurs de trouver de nouveaux catalyseurs, ce qui pourrait laisser le champ libre à des prises de bénéfices.



Par ailleurs, la saison des résultats - qui a largement soutenu les marchés d'actions ces dernières semaines - touche désormais à sa fin, même si quelques poids lourds de la trempe d'AMD, McDonald's, Pfizer, Qualcomm ou Spotify doivent encore présenter leurs comptes dans les jours qui viennent.



Sur les 64% des sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats, 83% ont dépassé les attentes, ce qui est bien mieux que la moyenne historique des dix dernières années et ce qui constitue la meilleure performance depuis 2021.



Sur le Vieux Continent, la saison des publications de 3ème trimestre s'est révélée plus mitigée, puisque les difficultés du secteur automobile ont plus que compensé les bonnes surprises au niveau des bancaires, ce qui devrait in fine se traduire par un repli des bénéfices des entreprises sur le trimestre écoulé.



La désaffection actuelle pour les marchés européens s'explique aussi par la multiplication des signes montrant une activité maussade au sein de l'économie de la zone euro, susceptibles de conduire les investisseurs à se positionner pour prendre des gains sur les marchés de la région avant que les premiers effets du plan de relance allemand se manifeste.



Malgré tout, les analystes estiment que les marchés financiers devraient rester bien orientés, la dynamique générale continuant selon eux de favoriser une progression des indices, même si les dernières séances se sont caractérisées par davantage d'hésitation.



'Les éléments favorables sont toujours nombreux, entre une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux Etats-Unis au 3ème trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices, un environnement monétaire plus souple, des tensions commerciales apaisées et une saisonnalité historiquement porteuse', rappelle Michael Brown, le stratégiste vedette de Pepperstone.



'Difficile, dans ces conditions, de parier contre le marché', prévient le professionnel.

