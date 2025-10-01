CAC 40 : en nette hausse, les chiffres de l'emploi US plaident pour une baisse des taux

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,9% à 7 966 points, tirée par Sanofi (+8,4%), Stellantis (+3,3%) ou encore Schneider Electric (+3%).



Après une matinée en demi-teinte, l'heure du réveil a sonné à 14h15 sur les places européennes avec la publication de l'indice ADP, qui fait ressortir une chute de 32 000 créations d'emplois en septembre : la conjoncture se dégrade du côté du marché du travail US, ce qui plaide en faveur de nouvelles baisses de taux.



Outre-Atlantique, Wall Street fait juste du 'sur place' - sans rien lâcher (écarts inférieurs à +0,05% ou -0,1%) malgré le 'shutdown' qui débute ce mercredi, faute d'accord budgétaire, avec la fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis (750 000 fonctionnaires au chômage technique).



'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie (l'Etat consent à chaque fois un rétablissement des salaires dans leur intégralité), cela reste un risque à surveiller', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Le professionnel rappelle ainsi qu'une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine.



Ce matin, la publication de statistiques moroses sur le vieux continent ne laissait pas présager d'une telle séance de hausse. Ainsi, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50,7 en août à 49,8 en septembre, retombant en zone de contraction (<50) mais de manière marginale.



Fléchissant de 50,4 en août à 48,2 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est replié sous la barre des 50, signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur.



Le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Ceci explique pourquoi les Bunds et OAT ne se détendent que de 0,5 point (à 2,7080% et 3,528%), quand les T-Bonds affichent -2,3 points sur le '10 ans' à 4,12500% et -2,8 points à 4,705% sur le '30 ans'.



L'euro est stable face au billet vert, autour de 1,173 USD.À Londres, le Brent est en contraction de 2,5%, à 65,4 USD le baril.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, TotalEnergies indique céder ses participations dans les champs West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma, en Norvège, des champs matures faisant l'objet d'un projet de redéveloppement.



Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.



Capgemini annonce avoir acquis 100% du capital de SEIMAF, groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire.



Eutelsat et Tusass, fournisseur national de services de télécommunications du Groenland, ont signé un accord stratégique pluriannuel portant sur l'intégration de la connectivité OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) d'Eutelsat au Groenland.



Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour la mission SAGA, qui vise à développer le premier système orbital européen de distribution quantique de clés (QKD) destiné aux communications gouvernementales sécurisées.