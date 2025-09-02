CAC 40 : en position d'attente avant la réouverture de Wall Street

La Bourse de Paris est de nouveau attendue sur de faibles variations mardi à l'ouverture avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro et la réouverture, plus tard cet après-midi, de Wall Street après le week-end prolongé du 'Labor Day'.



Vers 8h10, le contrat 'future' - livraison septembre - sur l'indice CAC 40 recule d'à peine 2,5 points à 7715,5 points, annonçant un début de séance stable voire en très léger repli.



Le marché parisien avait conclu la séance de lundi sur un rebond symbolique de moins de 0,1% en l'absence de la place new-yorkaise, fermée pour le long week-end de 'Labor Day', un congé qui a permis de mettre entre parenthèses les inquiétudes sur la valorisation des grands groupes américains liés à l'IA.



Les marchés devraient encore se montrer relativement calmes ce mardi, les investisseurs éprouvant le besoin de marquer une pause après un mois d'août intense (résultats de Nvidia, Jackson Hole, ...) et en perspective des chiffres très attendus de l'emploi aux Etats-Unis prévus vendredi.



Dans l'immédiat, les intervenants devraient rester sur la défensive en attendant la publication, aujourd'hui à 11h00, des données préliminaires sur l'inflation en zone euro qui donneront davantage d'indications sur la trajectoire future des taux de la Banque centrale européenne (BCE).



Le consensus table sur une inflation stable à 2% sur un an, un chiffre parfaitement conforme à l'objectif de la BCE, tandis que l'inflation 'sous-jacente' (hors énergie et alimentation,) devrait légèrement se tasser vers 2,2 %, son plus bas niveau depuis la fin 2021, ce qui devrait renforcer l'idée que l'autorité centrale ne touchera plus à ses taux d'ici à la fin de l'année.



Au mois de juillet, la BCE avait mis un terme à une série de huit baisses de taux en un an, considérant que sa politique monétaire était désormais bien calibrée après avoir ramené son taux de dépôt de 4% à 2%.



Si la BCE n'a pas totalement fermé la porte à une poursuite de son assouplissement supplémentaire, les derniers propos jugés moins accommodants ('hawkish') de Christine Lagarde, sa présidente, n'ont montré aucune urgence à aller dans ce sens.



Les marchés d'actions mondiaux demeurent néanmoins soutenus par la perspective d'une prochaine baisse de taux de la Réservé fédérale américaine, alors que Jerome Powell a indiqué il y a une dizaine de jours à l'occasion du symposium de Jackson Hole qu'il portait dorénavant davantage d'attention aux chiffres de l'emploi qu'à ceux de l'inflation en vue de déterminer l'évolution à court terme de sa politique.



Le rapport sur l'emploi qui sera publié vendredi n'en sera donc que plus suivi, sachant que ces chiffres pourraient aider les investisseurs à arrêter leurs paris sur le scénario d'une baisse de taux de 25 points de base le 17 septembre, une hypothèse toujours privilégiée par près de 90% des traders selon le baromètre FedWatch du CME.



Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en baisse de 0,1% après le week-end de trois jours du 'Labor Day', mais la tendance pourrait évoluer avec la parution, dans le courant de l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier.



Les économistes s'attendent à ce que celui-ci témoigne d'une légère amélioration de la tendance dans l'industrie en août, avec un indice qui devrait remonter autour de 49 contre 48 en juillet, même s'il devrait rester en dessous du seuil de 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.



Au-delà de l'ISM lui-même, les investisseurs vont surtout surveiller les composantes de l'emploi (combien de postes ont été perdus dans le secteur) et des prix payés (qui donne une idée de l'évolution de l'inflation) afin de se faire une idée sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis avant les indicateurs de premier plan à venir ces prochains jours.



Les rendements obligataires de référence de la zone euro varient peu à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation en zone euro. Celui du Bund allemand à dix ans évolue autour de 2,75% et son équivalent français s'établit vers 3,54%, donnant un 'spread' stable de l'ordre de 79 points de base.



Sur le marché des devises, le dollar reste sous pression en attendant les grands rendez-vous économique de la semaine et le 'dollar index' reste sur sa pente descendante, ce qui permet à l'euro de revenir au-dessus de la barre de 1,17, soit un niveau proche de ses récents pics de quatre ans.



Après avoir aligné deux semaines consécutives de progression, le marché pétrolier reste orienté à la hausse en vue de la tenue, dimanche, d'une nouvelle réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître des perspectives plus favorables pour la demande.



Le Brent prend 0,5% à 68,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) bondit de quasiment 1,5% à 65 dollars, non loin de son plus haut niveau depuis le début du mois.



Portés par les anticipations d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain, qui améliorent leurs perspectives de rendement, les métaux précieux se distinguent tout particulièrement ce matin. L'or établit de nouveaux records absolus au-delà de 3500 dollars l'once et l'argent revient, au-delà de 40 dollars l'once, à des sommets jamais atteints en 14 ans.

