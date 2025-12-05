CAC 40 : en repli symbolique après des statistiques US sans grande surprise

Après avoir grappillé un timide 0,5% à mi-séance, la Bourse de Paris conclut la journée sur un repli anecdotique de 0,09%, à 8114 points, partagée entre les hausses de Saint-Gobain (+2,8%), Edenred (+2,8%) et Stellantis (+2,1%) et les replis de Orange (-2,1%), Société Générale (-1,5%) ou encore TotalEnergies (-1,3%).

L'indice parisien est quasi parfaitement stable (+0,04%) sur la semaine écoulée.



Si le vert domine à Wall Street, les hausses sont marginales : le Dow Jones et le S&P gagnent 0,2% devant le Nasdaq (+0,1%).

Très attendus, les chiffres de l'inflation aux États-Unis (PCE de novembre) sont ressortis parfaitement en ligne avec les attentes, soit un taux inchangé à 2,8% et une hausse séquentielle de 0,3%.

La bonne surprise provient du "sentiment des ménages" (indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan), qui remonte de 52 à 53,2, les revenus progressant de 0,4% au lieu de 0,3% attendu.



La publication, ces derniers jours, d'indicateurs ayant confirmé la perte de vitesse du marché du travail américain est venue conforter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais la prudence est de mise au vu de la persistance de l'inflation de base ces derniers mois.

Le consensus relatif à une troisième baisse de taux reste à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.



Les T-Bonds US se dégradent plus nettement avec un "10 ans" à 4,137% et un "2 ans" à 3,561% (+3pts respectivement).



"Nous sommes déjà en décembre, mais en raison de la récente fermeture des administrations fédérales, ces chiffres ne donneront qu'un instantané de la situation pour le mois de septembre", tempèrent ce matin les équipes de Danske Bank. "Il ne faudra pas perdre de vue cet élément au moment de les analyser", estime la banque danoise.



Côté Europe, le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre (contre -5,2 MdsEUR anticipé) après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent (contre 0,5% anticipé), selon des chiffres CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).



Enfin, au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro (contre 0,2% anticipé) et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Sur le compartiment obligataire, l'OAT 2035 évolue à 3,531% (+1pt) pour un Bund de même échéance à 2,797% (+2,8pts) et les BTP italiens sont en baisse (2pts de dégradation 3,491%).



L'euro est stable face au billet vert, à 1,163 USD, le baril de Brent prend 0,5% à 63,7 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Derichebourg (+16%) publie un résultat net en forte hausse de 63% à 122 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, "grâce à l'ampleur de la contribution d'Elior Group, qui est appelée à s'accroître significativement dans les exercices à venir".



Air Liquide va réaliser un investissement d'environ 25 millions d'euros pour moderniser son unité de séparation des gaz de l'air (ASU) à Yulin, dans la province du Shaanxi.

Par ailleurs, la société indique avoir signé un accord avec Hyundai Motor Group afin de renforcer leur partenariat international et accélérer l'économie de l'hydrogène.

Enfin, Alstom gagne près de 5% sur le SBF 120 après un relèvement de recommandation de Citi, qui se montre optimiste sur l'évolution du flux de trésorerie de l'équipementier ferroviaire français. Le broker est ainsi passé de "neutre" à "achat" sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 31 EUR.