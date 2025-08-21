CAC 40 : en rouge, les exemptions de droits de douane dans l'impasse

La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli limité de 0,44%, à 7938 points, affectée par l'échec des négociations UE/USA visant à obtenir des exemptions de droits de douane pour certains produits.



Les marchés ont ainsi pris connaissance d'une déclaration commune entre les deux parties introduisant un plafond tarifaire de 15% sur la majorité des exportations européennes, incluant les voitures, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs et bois d'oeuvre.



Bruxelles n'a donc pas pu obtenir de dérogation pour le secteur de vin et des spiritueux, une exemption vivement réclamée par Paris et Rome.



Conséquence ? LVMH lâche 1,7% juste derrière Pernod Ricard (-1,8%). Sur le SBF 120, Remy Cointreau recule aussi de 1,8%..



A noter que le secteur de la défense reprend quelques couleurs après les turbulences des derniers jours avec notamment 1,1% pour Safran, +1% pour Airbus et +0,8% pour Thalès, ce qui peut être interprété comme le signe que les marchés n'imaginent pas de solution au conflit ukrainien à court terme. Ces valeurs avaient en effet décroché avant le sommet Poutine-Trump en Alaska.



Sur le front des statistiques, la journée a été ponctuée par plusieurs publications de chaque côté de l'Atlantique.



Ainsi, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro, produit par S&P Global, est passé de 50,9 en juillet à 51,1 en août, signale une croissance de l'activité globale de la région pour un huitième mois consécutif, à son rythme le plus soutenu depuis mai 2024.



Cette accélération de la croissance de l'activité a reflété la plus forte hausse depuis près de trois ans et demi du secteur manufacturier, alors que la hausse observée dans les services a été plus faible que celle du mois précédent.



'Malgré les vents contraires, parmi lesquels les droits de douane imposés par les Etats-Unis et le climat d'incertitude générale, les entreprises de la région font preuve de résilience', analyse Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale s'est fortement rapproché de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, passant de 48,6 en juillet à 49,8 en août.



Il a même atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l'activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu'une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français.



Outre-Atlantique, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a fléchi ce mois-ci, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête de la Fed locale, l'indice 'Philly Fed' de diffusion de l'activité générale courante étant passé de +15,9 en juillet à -0,3 en août.



Par ailleurs, la croissance dans le secteur privé américain accélère légèrement en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 55,4 en estimation flash pour le mois en cours, un plus haut de huit mois, après 55,1 observé en juillet.



L'indice des indicateurs avancés américains a légèrement baissé en juillet, selon des chiffres publiés jeudi par Conference Board, un organisme proche du patronat, ce qui renforce le sentiment que la première économie mondiale est bel et bien en train de ralentir.





Ce baromètre de l'évolution future de l'activité économique aux Etats-Unis a baissé de 0,1% à 94,7 le mois dernier, conformément aux attentes des analystes, après s'être déjà replié de 0,3% en juin.



Enfin, le Département du Travail annonce avoir enregistré 235 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 11 août, un chiffre en hausse de 11 000 par rapport à la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 972 000 la semaine du 4 août (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en hausse de 30 000 par rapport à la semaine précédente. Il s'agit du niveau le plus élevé de chômage indemnisé depuis le 6 novembre 2021, où il était alors de 2 041 000.



L'attention des marchés est désormais tournée vers le Wyoming, où débute en ce moment le symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des banquiers centraux qui se conclura par la très attendue déclaration de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à 16h (heure de Paris).



Les intervenants espèrent que le patron de la Fed fournira quelques indices sur le calendrier des baisses de taux à venir aux Etats-Unis.



Le risque principal pour les actifs risqués tient à la divergence entre les déclarations récentes de Jerome Powell, qui n'ont donné aucune certitude aux investisseurs, et les anticipations des marchés, qui tablent à plus de 81% sur une baisse de 25 points de base en septembre.



Pour bon nombre de spécialistes, le marché place trop d'attentes dans Jackson Hole, bien qu'il apparaisse peu probable que le banquier central annonce quelque chose susceptible de faire bouger les marchés, raison pour laquelle les investisseurs ont semblé trouver peu de raisons d'acheter ces derniers jours.



Le récent ralentissement du marché du travail américain a cependant alimenté les spéculations sur un assouplissement monétaire.



À Londres, le baril de Brent gagne 0,1%, à 67,1 USD le baril. L'euro lâche 0,3% face au billet vert, autour de 1,161 USD.

Sur le compartiment obligataire, les US T Bonds à 10 ans se tendent de 4 pts, vers 4,34% tandis que le Bund de même échéance est stable à 2,75%. L'OAT est aussi stable vers 3,46%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eiffage a annoncé hier soir que sa filiale Eiffage Énergie Systèmes avait enregistré près de 950 millions d'euros de prises de commandes en Allemagne au premier semestre 2025, renforçant sa position sur le marché des services à l'énergie.



EDF annonce le succès de son émission inaugurale d'obligations senior 'Kangourou' multi-tranches pour un montant nominal d'un milliard de dollars australiens, une opération dont le règlement-livraison devrait intervenir le 28 août.



Enfin, Nacon a dévoilé jeudi matin, à l'occasion du salon Gamescom de Cologne, une série de nouveaux produits incluant son jeu d'action-aventure très attendu 'Hell is Us'.