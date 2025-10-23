CAC 40 : évolue à l'ombre de ses sommets, soutenu par Kering

Le Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,23% à 8225 points, tirée par Kering (+8,7%) mais freinée par les dégringolades de STMicro (-14,1%) et Dassault Systèmes (-13%) après la publication de leurs trimestriels.



Outre-Atlantique, le Nasdaq s'arroge 0,5% et devance le S&P500 (+0,2%).



Globalement, la saison des résultats a bien démarré aux Etats-Unis comme en Europe, à tel point que la dynamique boursière est clairement 'bullish', ce qui a permis aux grands indices mondiaux de se rapprocher de leurs zéniths, voire d'établir de nouveaux records en début de semaine (Nikkei, Nasdaq, Euro-Stoxx50, Dow Jones).



Après plusieurs séances de disette en matière de chiffres 'macro' aux Etats-Unis, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une hausse des ventes de logements anciens aux Etats-Unis en septembre, dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.



Ainsi, la National Association of Realtors (NAR) a fait état jeudi d'une hausse de 1,5% des reventes de logements le mois dernier, à 4,06 millions en rythme annualisé, le dynamisme de l'activité dans le Nord-Est, le Sud et l'Ouest ayant plus que compensé le repli observé dans le Midwest.

Sur un an, ces ventes affichent même un gain de 4,1% alors que la Fed a repris le mois dernier ses baisses de taux.



Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie, au rythme des ventes actuelles, qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an.



Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27e mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415 200 USD.

En France, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point en octobre après cinq mois de stabilité. À 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).



La perspective de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et des indicateurs d'activité PMI en Europe pourrait par ailleurs détourner momentanément l'attention du marché des publications trimestrielles.



Les tensions géopolitiques semblent, en outre, avoir quelque peu assombri l'horizon qui s'était dégagé avec le solide démarrage de la saison des résultats.

Sur l'obligataire, les Bunds affichent +1,8 points à 2,578%, nos OAT +2,5 points à 3,375% (mauvaise surprise du jour), les BTP sont à +1,9 point vers 3,37%, et devancent de nouveau nos OAT.



Le calme règne sur le FOREX avec un euro inchangé à 1,1605 USD ; son potentiel de baisse apparaît limité dans la perspective d'un maintien des taux de la BCE la semaine prochaine.



Le gouvernement américain a annoncé hier soir avoir imposé des sanctions contre Rosneft et Lukoil, les deux principaux producteurs de pétrole russe, afin de pousser Vladimir Poutine à négocier la fin de la guerre en Ukraine, ce qui a pour effet immédiat de pousser les cours de l'or noir à la hausse. L'once d'or se négocie à 4140 USD (+1,1%).



Avec des gains de plus de 2%, le baril de Brent atteint 65,7 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, STMicroelectronics a publié au titre de son troisième trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en recul de 21,6% en comparaison annuelle, à 0,29 USD, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 4,9 points à 6,8%.



Dassault Systèmes a indiqué réviser à la baisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires ajusté à 4-6% (contre 6-8% précédemment) pour l'exercice 2025, tout en réaffirmant sa prévision de croissance annuelle du BNPA non IFRS entre 7 et 10%.



Par ailleurs, Air France-KLM annonce ce matin avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 2,3% dans le capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet.



Airbus, Leonardo et Thales ont signé un protocole d'accord (MoU) pour regrouper leurs activités spatiales au sein d'une nouvelle société.

Medidata a annoncé jeudi un renforcement de son partenariat avec Sanofi, qui permettra au groupe biopharmaceutique d'exploiter les outils d'intelligence artificielle (IA) mis au point par la filiale de Dassault Systèmes afin d'optimiser ses essais cliniques.



Enfin, le tribunal judiciaire de Paris a jugé jeudi que TotalEnergies avait induit ses clients en erreur en menant des campagnes affirmant son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et en se présentant comme un acteur 'majeur' de la transition énergétique, constituant ainsi une première dans une affaire dite de 'greenwashing'.