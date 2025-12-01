CAC 40 : fléchit à l'ouverture, Airbus décroche après ses problèmes logiciels

La Bourse de Paris cède environ 0,4% ce matin, autour des 8090 points, notamment pénalisée par Airbus, qui décroche de 3,5%, alors que quelque 6000 appareils A320 sont concernés par un problème logiciel.



Un récent événement impliquant un avion a en effet révélé que des radiations solaires pouvaient affecter le fonctionnement des commandes de vol sur un nombre significatif d'appareils de la famille A320 en service.



"Nous travaillons avec nos clients compagnies aériennes pour soutenir la modification de moins de 100 appareils restants afin de garantir leur retour en service", a indiqué l'avionneur ce matin.



L'indice parisien doit aussi composer avec les replis de Bureau Veritas (-2,3% après une dégradation de broker) ou encore des valeurs de la défense à l'instar de Thales et Safran (respectivement -2,3% et -1,6%).



Après un mois de novembre agité, qui n'avait pas vraiment été fidèle à sa réputation de période porteuse pour les Bourses mondiales, les investisseurs vont-ils être en mesure de confirmer le vigoureux rebond amorcé depuis une dizaine de jours ?



Les inquiétudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les niveaux de valorisation élevés atteints par les géants technologiques américains avaient provoqué un début de consolidation au mitan du mois passé sur les marchés d'actions mondiaux, un mouvement de consolidation qui avait finalement été vite enrayé.



Une amélioration s'est largement fait sentir ces derniers jours, avec une hausse de plus de 3% pour le Dow Jones au cours de la semaine écourtée de Thanksgiving, qui s'est assortie d'un gain hebdomadaire de quasiment 5% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC ne se situe désormais plus qu'à un peu plus de 2% de son record absolu de 8314,2 points, qui avait été établi il y a une quinzaine de jours.



"Cela semble confirmer notre vue selon laquelle la consolidation de début novembre était principalement une respiration plutôt saine après les fortes performances de septembre/octobre, plutôt qu'un changement de tendance, d'autant que les données indiquent toujours que l'économie mondiale est résiliente", commente Xavier Chapard, le stratégiste de LBPAM.



L'optimisme suscité par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre, jugée probable par 87% des traders selon l'outil FedWatch, et par la possibilité d'un accord de paix en Ukraine, un plan qui fait l'objet de "progrès" d'après Washington, pourraient bien permettre de prolonger le "rallye" en cours.



Autre élément encourageant, la trajectoire ascendante des marchés d'actions semble être devenue beaucoup moins dépendante de la thématique de l'IA, comme l'illustre le récent accès de faiblesse de Nvidia, qui n'a pas empêché Wall Street de rebondir à la faveur d'un retour en grâce des valeurs de la santé, qui avaient sous-performé depuis le début de l'année.



La moindre concentration de la hausse des marchés constitue plutôt une bonne nouvelle : ce phénomène signifie qu'un éventail plus large d'opportunités se présente aujourd'hui aux investisseurs, ce qui devrait leur permettre de diversifier leur portefeuille sans devoir s'en remettre uniquement aux performances des spécialistes de l'IA.



Si les valorisations sont redevenues plus attractives et si le sentiment de marché apparaît toujours solide, c'est évidemment la perspective d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent aux Etats-Unis la semaine prochaine qui demeure la principale locomotive du train haussier.



Pour que les marchés gardent le moral, il va falloir assister à des baisses de taux de la Fed et à une meilleure maîtrise de l'inflation sans dégradation notable de l'économie, avertit Scott Chronert, le stratège vedette de Citi. "Bref, il va falloir que le scénario d'un atterrissage en douceur reste intact", souligne-t-il.



Par ailleurs, un effet "Père Noël" ne peut être exclu : le mois de décembre est traditionnellement propice pour le S&P 500, qui s'adjuge en moyenne entre 1,4% et 1,5% sur la période, d'après les données du Stock Trader's Almanac.



Mais au-delà de cet éventuel effet saisonnier, les intervenants ayant le sentiment de ne pas avoir eu le temps d'effectuer de bonnes affaires lors du récent accès de faiblesse des marchés pourraient être tentés de se lancer dans des rachats à bon compte.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 48,8 en octobre à 47,8 en novembre, signalant une légère accélération de la contraction du secteur manufacturier de la 2e économie de la zone euro en novembre.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50 en octobre à 49,6 en novembre, signalant le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.



Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production s'est maintenue pour un 9e mois consécutif.



Une attention toute particulière sera portée cet après-midi à l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, avant l'annonce de sa composante mesurant l'activité dans les services attendue mercredi, deux publications qui devraient confirmer la bonne santé de l'économie américaine.



À Londres, le Brent gagne 0,6%, à 63,6 USD. L'euro gagne 0,2% face au billet vert, autour des 1,162 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, l'action Bureau Veritas figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 lundi matin après un abaissement de recommandation des analystes de RBC à "sous-performance" contre "performance en ligne avec le secteur" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 28,5 à 26,5 EUR.



TotalEnergies fait part de la signature par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria d'un accord visant à vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, filiale de Chevron, une participation de 40% dans les permis d'exploration PPL 2000 et PPL 2001, au large du Nigeria.



AXA a indiqué vendredi soir avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans Prima, spécialiste de l'assurance directe en Italie, une transaction annoncée le 1er août dernier pour un montant de 500 millions d'euros (0,5 MdEUR).



LVMH a indiqué vendredi soir que 1 899 397 actions avaient été acquises dans le cadre du mandat confié le 17 février dernier à un prestataire de services d'investissement (PSI), des actions qui seront annulées comme annoncé précédemment.



