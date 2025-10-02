CAC 40 : franchit allégrement les 8000 points, tracté par Stellantis

La Bourse de Paris conclut la séance en nette hausse avec un gain de 1,13% à 8056 points, tirée par Stellantis qui bondit de 8,3%, et devance LVMH (+3,6%) et Thales (+3,4%).



L'optimisme est aussi de mise chez les investisseurs européens : Francfort grimpe de 1,3%, tout comme l'Euro Stoxx 50.

En revanche, Wall Street se montre plus hésitante avec +0,2% pour le Nasdaq et -0,1% pour le S&P500.



Les marchés digèrent encore le rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis, témoignant de la destruction de quelque 32 000 postes au cours du mois de septembre. Il a par ailleurs révisé le solde du mois précédent, passant de +54 000 en première lecture à... -3000.



Une situation qui donne tout son sens à l'expression 'bad news is good news' ('les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles') puisque cette fragilité du marché du travail soutient le scénario d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed en octobre - et potentiellement en décembre.



Dans ce contexte, les statistiques du chômage et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis, attendues cet après-midi, auraient pu apporter de précieux éclairages aux investisseurs quant à la santé de l'économie états-unienne... mais c'était sans compter sur le 'shutdown'.



En effet, si la fermeture partielle des administrations fédérales américaines (faute d'accord budgétaire au Congrès) n'a généralement que peu d'effet sur les marchés actions, la parution des statistiques, publiées par ces mêmes agences, n'a pas eu lieu.



'Le shutdown intervient au pire moment car il y a une incertitude sur l'état réel de l'économie américaine et sur l'évolution de la politique monétaire', reconnaît Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Et, 'comme il est probable que les chiffres de l'emploi de vendredi ne soient pas publiés, un grand flou artistique devrait perdurer pour le moment', ajoute-t-il.



Les investisseurs ont dû se contenter de la statistique du chômage en Europe. En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.



L'office statistique estime que 13,09 millions de personnes dans l'UE, dont 10,84 millions dans la zone euro, étaient au chômage en août. Par rapport à juillet, le chômage a augmenté de 39 000 dans l'UE et de 11 000 dans la zone euro.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable à 2,70% tandis que l'OAT de même échéance est également immobile à 3,52%.

À Londres, le baril de Brent chute de -1,5% pour un nouveau plancher de 64 USD.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, EssilorLuxottica annonce la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', cette opération ayant reçu les autorisations nécessaires.



Saint-Gobain indique être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds.



TotalEnergies annonce un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO? de Bifrost à CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk, ainsi accueillie comme partenaire et futur client au sein du projet.