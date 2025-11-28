CAC 40 : franchit les 8100 pts, profite du rebond post-Thanksgiving de Wall Street

La Bourse de Paris conclut cette ultime séance de la semaine sur un gain de 0,29% à 8122 points, bien aidée par Stellantis (+2%) et LVMH (+1,3%), malgré les contractions de Accor (-1,6%) ou EssilorLuxottica (-1,4%).



L'indice parisien signe une progression hebdomadaire de +1,8% mais cède un peu plus de 1% sur un mois.



Restée portes closes hier pour Thanksgiving, Wall Street a rouvert aujourd'hui pour une séance écourtée de "Black Friday" (clôture à 19h) qui signale le début de la période des achats de fin d'année aux États-Unis.



La Fédération américaine du commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoyait qu'un nombre record de 186,9 millions d'états-unien fasse des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le "Cyber Monday", qui le prolonge depuis quelques années.



Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.

Dans ce contexte, Wall Street s'est drapée de vert avec +0,4% pour le Nasdaq et le S&P500, dans le sillage du Dow Jones (+0,6%).



À noter que les échanges ont été quelque peu chahutés par une panne géante qui a impacté le marché des dérivés et qui serait due au refroidissement défaillant d'un datacenter dans l'Illinois.



Sur le front des statistiques, la croissance du PIB de la France en volume a accéléré au 3e trimestre 2025, puisqu'il augmente de 0,5% en rythme séquentiel, après +0,3% au trimestre précédent, selon l'Insee, qui confirme ainsi en 2e lecture son estimation initiale.



Toujours selon l'Insee, les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 0,9% en novembre 2025 (estimation provisoire) par rapport à la même période un an auparavant, soit le même taux annuel qu'en octobre.



Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de nouveau en octobre 2025 sur un mois, de 0,4% en volume après +0,3% en septembre, selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Les chiffres du chômage n'ont que peu évolué en Allemagne au mois de novembre, confirmant la persistance de la faiblesse économique dans le pays ainsi que l'atonie du marché du travail, montrent des statistiques publiées vendredi par le Bureau fédéral du travail.



Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 26 000 sur le mois qui s'achève, pour atteindre 2 885 000, indique l'agence dans une note d'information.

Toujours en Allemagne, le taux d'inflation (IPC) s'établirait à +2,3% en novembre 2025 (par rapport au même mois de l'année précédente), selon l'estimation préliminaire de Destatis.



En données sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,8% en octobre.

À Londres, le Brent est stable à 63,4 USD le baril.L'euro revient à l'équilibre face au billet vert et évolue autour des 1,16 USD.



Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans est stable à 3,414%, on observe une hausse de +1 pt pour le Bund de même échéance, à 2,689%.Outre-Atlantique, le "10 ans" se dégrade de +2 pts vers 4,016%, le "30 ans" affiche le même écart à 4,665%.



À noter ce nouveau record historique de l'argent métal qui bondit de +3,8% au-delà de 55,5 USD l'once, tandis que l'or grimpe de 1,2% et s'approche des 4210 USD l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH confirme qu'un acompte sur dividende de 5,50 EUR par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre, conformément à ce qu'il avait annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet dernier.



La Cour de cassation a annoncé vendredi avoir annulé un arrêt de la cour d'appel qui considérait que Vincent Bolloré exerçait un contrôle "de fait" sur Vivendi, une décision qui semble écarter le scénario d'une offre publique de retrait sur le conglomérat. Dans un communiqué publié sur son site Internet, la plus haute juridiction française estime que la législation ne reconnaît de contrôle qu'au regard des votes exprimés en assemblée générale, sans tenir compte d'aucun autre critère.



Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en retrait de 8,7% à 23,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 27,5%, contre 30,1% un an auparavant.



SMCP, détenteur des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, fait part du lancement d'un processus de cession de participations, détenues par GLAS ou par European TopSoho Sàrl (ETS), pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.



Enfin, la Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé hier soir la signature d'un bail avec Sopra Steria pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, à proximité de la gare de Lyon Part-Dieu.



