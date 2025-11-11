CAC 40 : franchit les 8150 points après une seconde séance de hausse marquée

Après avoir gagné 1,3% hier, la Bourse de Paris double la mise en ce 11 novembre, concluant la séance sur un gain de 1,25%, à 81596points, tirée par le secteur auto (+4,1% pour Stellantis et +3,3% pour Renault), sans oublier le luxe avec +3,7% pour Hermès, +2,4% pour LVMH ou encore +2% pour Kering.



L'indice parisien réalise en 48h une bien meilleure performance que le Nasdaq (-0,6% actuellement après +2,3% hier) ou le S&P500 (-0,2% après +1,5% hier), alors que le prétexte du rebond du début de la semaine réside dans l'optimisme lié à la cessation du 'shutdown' aux Etats-Unis : le Sénat américain s'est prononcé dans la nuit en faveur d'un texte de loi visant à mettre fin au blocage partiel des administrations fédérales après 41 jours de paralysie.



Le compromis qui met fin au 'shutdown', conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre, doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité, avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.



'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.



L'accord permet d'améliorer les perspectives pour la croissance économique américaine à un moment, celui de la fin de l'année, où les marchés d'actions américains prennent généralement le chemin de la hausse, ce qui constitue un élément porteur.



La réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette. D'après Kenneth Broux, l'analyste de SG, le Département américain du travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi.



Reste à savoir si la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis permettra aux marchés boursiers mondiaux de se remettre sur de bons rails après les tumultes de la semaine dernière.

Wall Street se montre beaucoup plus hésitante que Paris : l'indice VIX de la volatilité, le baromètre de la peur à Wall Street, stagne vers 17,5 ce mardi (soit une baisse de 22% depuis les plus hauts de vendredi).



'Ce ne sont pas les niveaux de valorisation qui poussent les marchés en territoire baissier, ce sont les récessions', rappelait ce matin Neil Wilson, stratégiste chez Saxo Banque.



'C'est la raison pour laquelle les conséquences du 'shutdown' commençaient à inquiéter Wall Street', souligne-t-il.



Sur le compartiment obligataire, on observe des variations assez paradoxales : le 30 ans se tend de +1Pt vers 4,712% mais le 10 ans efface -4Pts vers 4,0690%. En Europe, le Bund à 10 ans se détend de -1Pt à 2,655%, l'OAT de même échéance, -1,7Pt à 3,422%.



À Londres, le Brent rebondit vigoureusement de 2%, à 65,2 USD le baril, le WTI de +1,7% également à 61 USD.

L'euro redécolle de +0,3% face au billet vert, à 1,16 USD, l'or reste stable vers 4110 USD/Oz.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies, opérateur avec une participation de 40%, annonce la signature d'un contrat de partage de production pour le bloc S4 avec le ministère des Ressources naturelles du Guyana, aux côtés de ses partenaires QatarEnergy (35%) et Petronas (25%).



Medincell a annoncé hier soir son inclusion dans l'indice MSCI World Small Cap à compter du 24 novembre 2025. Cet indice regroupe les sociétés à petite capitalisation les plus liquides et performantes de 23 marchés développés.



La société de private equity Audacia annonce un partenariat avec l'OEuvre nationale du Bleuet de France, 'symbole national de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant', via son nouveau fonds dédié à la défense et à la souveraineté industrielle, Straton.