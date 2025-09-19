CAC 40 : grimpe au-delà des 7900 pts, tracté par le secteur auto

La Bourse de Paris s'adjuge près de 0,9% ce matin, autour des 7920 points, largement tractée par le secteur auto avec +4,5% pour Stellantis et +2,4% pour Renault.



Le marché n'a pas été surpris par la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt, mais il a semblé apprécier que l'institution évoque une poursuite de ses mesures de soutien en indiquant privilégier l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance', réagit ce matin Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) - tient toujours debout', souligne l'analyste.



Le CAC semble s'acheminer vers une seconde semaine de progression, mais l'élément le plus important est peut-être qu'il a désormais effacé l'intégralité des pertes essuyées depuis le 25 août dernier, date à laquelle François Bayrou avait manifesté son intention de se soumettre à un vote de confiance devant l'Assemblée nationale.



La perspective d'un environnement de taux plus bas aux États-Unis a largement profité au segment technologique, comme l'illustrent les records établis cette semaine par le Nasdaq.



En Europe, l'indice sectoriel de la technologie, le STOXX Europe 600 Technology, se dirige ainsi vers une hausse de plus de 6% cette semaine.



À Paris, les plus fortes progressions de la semaine reviennent pour l'instant à des titres comme Soitec (+15%), OVH (+14%) ou STMicroelectronics (+8%), mais Kering se distingue également avec des gains de 12% consécutifs à l'arrivée aux commandes lundi dernier de son nouveau directeur général vedette, l'Italien Luca de Meo.



Autre élément marquant : la volatilité est brutalement retombée cette semaine, surtout après la réunion de la Fed, ce qui se traduit par un reflux du VIX, aussi appelé 'l'indice de la peur', désormais revenu sur ses plus bas annuels.



Les volumes pourraient cependant être légèrement plus importants que d'habitude en ce jour dit des 'quatre sorcières', caractérisé, quatre fois par an, par l'arrivée à échéance de toute une série d'options et de contrats futures sur indices et actions.



Sur le front des statistiques, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif en septembre, demeurant ainsi sous sa moyenne de long terme de 100.



Sur le marché obligataire, les taux longs remontent logiquement, victimes du vent d'euphorie qui souffle actuellement sur les Bourses mondiales et d'ajustements post-Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans se hisse au-delà de 4,12%. Le Bund de même échéance remonte de 2 pts vers 2,73%, tout comme l'OAT, qui s'établit à 3,54%.



L'euro perd 0,2% face au billet vert et s'échange autour de 1,175 USD.



À Londres, le baril de Brent recule de 0,5% à 67,2 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Capgemini annonce avoir émis avec succès jeudi un emprunt obligataire de 4 milliards d'euros, sursouscrit environ 3,2 fois, comprenant quatre tranches à des échéances allant de 2 à 9 ans et portant des coupons allant de 'Euribor 3 mois plus 0,30%' à 3,50%.



Michelin a rejeté vendredi les accusations d'opacité sur les aides publiques formulées hier soir dans un reportage de l'émission de France 2 'Complément d'Enquête', affirmant que ses contributions en France dépassaient largement le montant des soutiens perçus.



Dans un communiqué, le groupe clermontois rappelle avoir investi quelque 2,6 milliards d'euros dans l'Hexagone au cours des dix dernières années, dont 1,5 milliard afin de moderniser son outil industriel.