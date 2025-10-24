CAC 40 : l'attention va maintenant se focaliser sur les indicateurs économiques

La Bourse de Paris est attendue sur une note attentiste vendredi matin, au dernier jour d'une semaine qui devrait voir les investisseurs quelque peu délaisser les résultats d'entreprises pour se focaliser sur la publication d'une série d'indicateurs économiques clés aux Etats-Unis comme en Europe.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - avance de 39,5 points à 8281 points, annonçant une ouverture dans le vert, mais la tendance pourrait vite évoluer au gré des rendez-vous importants figurant au programme du jour.



Alors que la semaine a été extrêmement chargée en résultats, une certaine prudence devrait faire se sentir sur les marchés, les intervenants préférant attendre la publication des indicateurs économiques pour se positionner avant de partir en week-end l'esprit tranquille.



Après une dizaine de jours pleins d'allant, le CAC s'est montré un peu plus hésitant ces derniers jours, alors que les résultats des grandes entreprises technologiques américaines comme Tesla et IBM se sont révélés plutôt mitigés, ce qui a pesé sur le sentiment de marché.



En dépit de ces déceptions, l'indice parisien est parvenu à établir de nouveaux plus hauts cette semaine et s'achemine à ce stade vers un gain hebdomadaire de l'ordre de 1%, tout en apparaissent bien placé pour se maintenir au-dessus du seuil des 8200 points repris lundi.



Comme lors de la semaine passée, qui avait été portée par les bons résultats de LVMH, la tendance positive a été tirée par le compartiment du luxe dans le sillage de la publication de Kering, qui a rebondi de près de 12% sur la semaine.



Si la saison des résultats semble désormais donner moins de raisons aux marchés pour conserver leur élan favorable, ils pourraient trouver un second souffle grâce aux nombreuses statistiques prévues des deux côtés de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, l'attention sera tout particulièrement focalisée sur l'indicateur d'inflation CPI, qui paraîtra à 14h30 au moment où les investisseurs sont privés depuis maintenant trois semaines d'indicateurs économiques du fait du 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations publiques américaines.



De bonnes nouvelles concernant l'évolution des prix pourraient relancer la dynamique haussière de Wall Street, tandis qu'une surprise à la hausse pourrait raviver les craintes sur la trajectoire des baisses de taux de la Réserve fédérale, qui se réunira la semaine prochaine.



L'indice des prix à la consommation (CPI) est attendu en hausse de 0,4% en septembre sur un mois - comme en août - et de 3,1 % sur un an, contre 2,9% le mois précédent.



L'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) devrait, elle, rester stable, avec une progression de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 3,1% en rythmer annuel.



En Europe, les PMI préliminaires pour le mois d'octobre , attendus en début de matinée, devraient contribuer à animer les échanges en éclairant les opérateurs sur la santé de l'économie américaine.



L'indice PMI composite de la zone euro avait atteint en septembre son plus haut niveau depuis mai 2024, un signal encourageant pour la croissance, mais cette amélioration masque une divergence assez nette entre le secteur des services et l'industrie manufacturière.



D'après les économistes, l'indice devrait globalement évoluer à l'horizontale ce mois-ci, témoignant d'une croissance toujours molle sur le Vieux Continent.



De nouveaux résultats seront par ailleurs publiés aujourd'hui et contribueront, eux aussi, à orienter le marché.



Plusieurs ténors de la cote européenne comme Eni, Safran ou Sanofi ont dévoilé leurs performances ce matin, tandis que les chiffres de Procter & Gamble retiendront l'attention des investisseurs en début d'après-midi aux Etats-Unis.



Hier soir, Intel a publié des résultats meilleurs que prévu, soutenus contre attente pas ses progrès réalisés dans l'IA, ce qui permettrait au titre de bondir de plus de 8% en cotations après-Bourse.



Les marchés de taux apparaissent plutôt calmes en l'absence de catalyseurs susceptibles de faire bouger les lignes à un peu moins d'une semaine des réunions très attendues de la Fed et de la BCE.



Les rendements en zone euro se tendent légèrement, celui de Bund allemand à dix ans reprenant 2,2 points de base à 2,58%, tandis que l'OAT française reprenne 0,2 point vers 3,38%, donnant un 'spread' toujours stable de 80 points de base.



Le Treasury américain à dix ans remonte en parallèle au-delà de 3,99%.



Les prix du pétrole subissent une modeste consolidation après leur envolée de la veille, due à la mise en place par Washington de sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil, mais se dirigent vers des gains solides, de l'ordre de 7%, sur la semaine.



Le Brent recule actuellement de 0,4% à 65,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit lui aussi de 0,4% à 61,5 dollars.

