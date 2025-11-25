CAC 40 : l'attention va se focaliser sur les indicateurs aux USA

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, suspendue comme le reste des autres places mondiales à la publication d'une série d'indicateurs économiques de premier plan aux Etats-Unis, qui permettront non seulement d'en savoir plus sur la santé de la croissance Outre-Atlantique mais aussi sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de deux points à 7970 points, signalant une ouverture autour de l'équilibre.



Après leur accès de faiblesse des dernières semaines, les marchés boursiers espèrent repartir de l'avant grâce à des indicateurs économiques tels que les aiment les investisseurs: rassurants sur l'état de l'économie, mais pas assez vigoureux pour écarter de nouvelles baisses de taux.



La saison des résultats trimestriels maintenant finie, l'attention va tout particulièrement se focaliser sur les indicateurs, surtout que plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont récemment évoqué la nécessité d'une pause dans le cycle d'assouplissement de la politique monétaire, confirmant la plus grande prudence affichée par le président de l'institution lui-même, Jerome Powell, ce qui a contribué à faire reculer les marchés d'actions.



La parution, à 14h30, leur donnera des indications précieuses sur l'état de la consommation aux Etats-Unis à l'approche de la fin d'année, mais les investisseurs scruteront surtout les chiffres des prix à la production afin de voir si l'inflation reste toujours aussi persistante dans le pays, ce qui augmenterait les chances que la Fed passe son tour en décembre.



Après plus de six semaines de "shutdown", les administrations fédérales américaines vont commencer lentement à rattraper dans les prochains jours le retard dans la publication de données accumulé depuis la fin du mois de septembre, ce qui pourraient faire évoluer les anticipations du marché.



Les traders estiment à plus de 80% la probabilité d'une nouvelle baisse de taux à l'issue de la réunion des 9 et 10 décembre, selon l'outil FedWatch, alors que celle-ci était redescendue autour de 50% la semaine dernière.



La théorie des "goldilocks", à savoir une croissance solide accompagnée d'une inflation maîtrisée et d'une baisse des taux, a eu un peu moins la cote ces derniers temps dans les notes des analystes, ayant cédé sa place à une conjonction moins porteuse d'inquiétudes sur les valorisations boursières des géants technologiques et de craintes sur le marché de l'emploi américain.



Le retour de perspectives de croissance plus favorables assorties d'une inflation plus modérée pourrait contribuer à relancer l'appétit pour le risque à l'approche de l'exercice 2026 et pousser les investisseurs à renforcer leurs positions lorsque les actions reculent ("buy the dips"), une logique qui avait quelque peu disparu des marchés ces dernières semaines.



"Je continue d'acheter quand les cours baissent, car je pense que le marché a encore du potentiel pour monter", souligne ce matin Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone. "En plus, la saisonnalité joue en ma faveur: historiquement, quand le S&P 500 a déjà gagné au moins 10% à la fin du 3ème trimestre, il ne terminé jamais à la fois novembre et décembre en baisse", rappelle le stratège.