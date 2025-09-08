CAC 40 : l'indice grimpe tandis que Bayrou s'apprête à chuter

La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain de 0,78% à 7734 points, tirée par Schneider Electric (+3,6%), Legrand (+2,4%) ou encore Airbus et Dassault Systèmes (+2,1%).



Alors que le gouvernement Bayrou semble vivre ses derniers instants (le vote des députés est imminent), les investisseurs sont restés stoïques et semblent avoir déjà intégré l'inévitable.



EN effet, sauf énorme surprise, le résultat du vote qui tombera vers 19h est déjà connu : en raison des votes négatifs des partis d'opposition de la gauche et de l'extrême droite, il devrait mettre fin aux fonctions du Premier ministre.



Si les analystes craignent qu'un effondrement du gouvernement mette encore un peu plus en péril le processus budgétaire, retardant potentiellement sa soumission et, dans un cas extrême, nécessitant une loi spéciale pour prolonger le budget précédent, comme l'année dernière, ils relativisent aussi la portée de l'événement : les émissions de France Trésor se placent avec une facilité déconcertante.



La dette française se porte toujours plutôt bien sur les marchés, puisque le Trésor français a réussi jeudi à lever sans difficulté 11 milliards d'euros. Quant au 'spread' entre les Bunds allemands à dix ans et les OAT, leurs homologues françaises, il se contracte vers +76Pts alors que l'OAT efface -4,5Pts vers 3,405%, le Bund -1,7Pt à 2,641%, un niveau jugé plus rassurant.



Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance dans les jours qui viennent de données sur l'inflation aux États-Unis (PPI mercredi, CPI jeudi), mais celles-ci semblent peu susceptibles de faire dérailler les anticipations d'une baisse de taux de 25 points la semaine prochaine par la Fed suite aux chiffres des créations largement inférieurs aux attentes de vendredi dernier.



En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux directeurs inchangés à 2% à l'issue de sa réunion de jeudi, compte tenu de la récente remontée de l'inflation, de la dissipation des incertitudes liées à la guerre commerciale et des espoirs suscités par les dernières statistiques d'activité.



'Bien qu'il existe toujours une justification économique à un assouplissement supplémentaire modéré, la communication de la BCE est devenue nettement plus restrictive depuis la dernière réunion de politique monétaire : en l'absence de choc majeur, la politique actuelle restera inchangée', expliquent les experts d'Allianz Trade.



Outre Paris, les places européennes entament la semaine du bon pied avec +0,9% pour l'E-Stoxx50 et près de +1% pour le DAX. Même ambiance outre-Atlantique avec +0,8% pour le Nasdaq et +0,3% pour le S&P500.



À Londres, le Brent gagne 0,7%, à 66,1 USD, l'euro gagne 0,9% face au billet vert, à 1,175 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom fait part d'un contrat de 538 millions d'euros gagné en Nouvelle-Zélande, pour la conception, la fabrication et la livraison de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU) de 5 voitures Adessia Stream B et 35 ans de maintenance FlexCare Perform pour cette flotte.



Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle Freight a transporté 86 090 camions en août 2025, soit un recul de 5% par rapport au même mois en 2024, ce qui s'explique notamment par un effet calendaire défavorable (impact d'environ -3%).



Qualcomm et Valeo annoncent l'extension de leur collaboration technologique de longue date afin de fournir des solutions avancées d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite automatisée (AD) aux constructeurs automobiles partout dans le monde.



Enfin, Crédit Agricole CIB annonce la validation par le président du tribunal judiciaire de Paris de la Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP) signée avec le Parquet National Financier (PNF) dans le cadre du système de fraude dit 'cum cum'. La CJIP prévoit une amende totale de 88,25 MEUR, comprenant la restitution de 49,03 MEUR et une part afflictive de 39,22 MEUR. Cette convention, qui ne constitue pas une condamnation pénale ni une reconnaissance de culpabilité, met un terme à la procédure.



