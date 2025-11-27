CAC 40 : la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving incite à la prudence

La Bourse de Paris devrait s'inscrire en léger repli jeudi dans les premiers échanges d'une séance qui s'annonce sans tendance claire en raison de l'absence des investisseurs américains pour cause de Thanksgiving.



Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède 8,5 points à 8 095 points, laissant entrevoir une ouverture plutôt prudente.



Les prises de positions pourraient bien rester limitées et les volumes d'échanges réduits alors que Wall Street, qui restera fermée toute la journée pour les célébrations de la fête de Thanksgiving, ne rouvrira que pour une séance écourtée demain (Black Friday).



Avant ce week-end prolongé, les marchés d'actions américains avaient réussi à aligner, hier, une quatrième séance consécutive de progression à la faveur de la perspective de plus en plus nette d'une nouvelle baisse de taux de la Fed le 10 décembre prochain.



Au plus haut du jour, le S&P 500 s'est rapproché de moins de 90 points, soit environ 1,5%, de son plus haut absolu des 6 920,3 points qui avait été établi à la fin du mois d'octobre.



Les marchés d'actions européens évoluent eux aussi à des niveaux proches de leurs records, quoique à des scores plus éloignés de leurs récents sommets que New York.



Le CAC reste encore à une certaine distance (3,6%) de son record inscrit il y a une quinzaine de jours, tout comme le DAX (5,5%) et l'Euro STOXX 50 (4,4%).



Mais le rétropédalage que les Bourses mondiales ont connu en novembre semblent avoir préparé le terrain au fameux "rally" de fin d'année.



En l'absence d'obstacles majeurs et dans une atmosphère moins volatile, des gains supplémentaires sont fort à prévoir d'ici à la fin de l'année, ce qui conduit d'ores et déjà certains traders à tabler sur un S&P au-dessus des 7 000 points avant le 31 décembre.



Selon les données de Stock Trader's Almanac, décembre est classé comme le troisième meilleur mois pour le S&P 500, avec des rendements mensuels moyens compris entre 1,4% et 1,5%.



Le séance qui s'ouvre pourrait donc donner aux investisseurs l'occasion de procéder à leurs tout derniers ajustements de position en vue du traditionnel rally du Père Noël.



Du fait de la fermeture des marchés américains, l'agenda macroéconomique du jour s'annonce relativement maigre aujourd'hui, même si les investisseurs européens prendront connaissance dans la journée des "minutes" de la dernière réunion de la BCE qui, depuis trois réunions déjà, se déclare satisfaite de la situation présente avec une inflation est presque revenue à sa cible et une croissance économique modeste.

