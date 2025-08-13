CAC 40 : la hausse se poursuit, mais la torpeur estivale guette

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse modérée mercredi matin, les investisseurs continuant de saluer les chiffres rassurants de l'inflation publiés hier aux Etats-Unis, même si la séance pourrait prendre un air estival au vu des des volumes réduits qui caractérisent désormais les échanges et de l'actualité relativement mince du côté des entreprises et de l'économie.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance août - s'adjuge 27 points à 7783 points, laissant entrevoir une poursuite du timide rebond amorcé la veille (+0,7%).



Hier, les marchés d'actions avaient salué poliment la publication d'un indice américain des prix à la consommation (CPI) globalement conforme aux attentes qui semble laisser la voie libre à la Réserve fédérale pour réduire ses taux le mois prochain.



Ces données ont ramené un peu de sérénité sur des marchés rendus inquiets par l'impact des surtaxes douanières décidées par Donald Trump et ont surtout permis à Wall Street d'établir de nouveaux records hier.



Mais les traders ont commencé à déserter les salles de marché pour leurs congés d'été et la baisse consécutive des volumes d'activité ne laisse guère espérer de sursaut durable au cours du mois d'août, une période historiquement peu favorable aux actions.



Les investisseurs attendent cependant encore quelques événements importants dans les jours à venir, avant de s'enfoncer peut-être pour de bon dans la torpeur estivale, à commencer par la tenue vendredi en Alaska de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui devrait maintenir les marchés en éveil.



Le symposium de Jackson Hole, qui réunit les grands banquiers centraux de la planète, pourrait également provoquer quelques soubresauts sur les marchés la semaine prochaine, tout comme la publication des résultats trimestriels de Nvidia prévue le 27 août.



Toute mauvaise nouvelle pourrait servir d'excuse pour réduire des positions et retirer un peu d'argent de la table après les bonnes performances des marchés boursiers ces dernières semaines.



La statistique des ventes au détail pour le mois de juillet, attendue vendredi aux Etats-Unis, prendra également un relief particulier après la déception causée au début du mois par les chiffres décevants de l'emploi américain.



'Même si le PIB a nettement rebondi au deuxième trimestre (....), la croissance des dépenses de consommation au premier trimestre est ressortie nettement plus faible que la moyenne observée sur l'ensemble de l'année dernière', rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'La consommation étant la colonne vertébrale de la croissance américaine, la semaine (...) permettra aux marchés d'y voir un peu plus clair sur le risque de stagflation, thème qui a repris un peu de traction depuis quelques temps', souligne le stratégiste.



Le dernier rapport sur l'emploi a même conduit certains observateurs à évoquer un risque accru de récession.



Selon une récente étude du National Bureau of Economic Research, reprise par les équipes de Pictet AM, la probabilité que l'économie américaine soit déjà entrée en récession atteint 71%.



'Les conditions du marché du travail caractéristiques d'une récession ne se profilent pas à l'horizon; elles sont déjà là', révèle le rapport, basé sur une analyse approfondie du marché du travail lors des 15 récessions américaines recensées entre 1929 et 2021.



Avec la fin de la saison des résultats et les vacances estivales, les annonces d'entreprises se font en revanche plutôt rares et peu de valeurs se démarquent véritablement en Bourse des deux côtés de l'Atlantique.



Les investisseurs seront toutefois attentifs, ce soir, des résultats de l'équipementier des réseaux Cisco Systems, à la recherche d'indications sur le rythme des dépenses technologiques des entreprises.



Sur le marché des devises, l'euro poursuit sa remontée face au dollar, en direction de 1,1690, au lendemain des chiffres de l'inflation américaine qui valident à 94% le scénario d'une baisse des taux de la Fed le 17 septembre, selon l'outil FedWatch.



S'agissant de l'obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 4,29%



Les prix du pétrole poursuivent leur repli en attendant le rendez-vous stratégique de vendredi en Alaska, qui pourrait décider du sort de l'Ukraine.



Le baril de brut léger américain recule de 0,1% à 63,1 dollars et celui de Brent se replie de 0,1% à moins de 66,1 dollars.