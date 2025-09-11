CAC 40 : la prudence de rigueur en attendant deux rendez-vous clés

La Bourse de Paris est attendue sans direction claire jeudi dans un contexte d'attentisme avant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis et les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - recule de 1,5 point à 7765 points, annonçant un début de semaine stable voire en léger repli.



Alors que le marché parisien - à l'image des autres places mondiales - semble clairement privé de catalyseurs depuis quelques semaines, il n'est pas sûr que les rendez-vous clés de la journée leur apportent beaucoup d'éléments susceptibles de faire évoluer leurs positions.



Au vu de l'inflation maîtrisée dans la zone euro et du léger raffermissement de la croissance, la quasi-totalité des observateurs s'attendent à ce que la BCE, dont le communiqué tombera à 14h15, ne modifie pas sa politique monétaire.



'Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse, et l'accord commercial conclu en juillet avec les Etats-Unis, à savoir des droits de douanes limités à 15 % pour la grande majorité des exportations européennes, a réduit l'incertitude', souligne François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.



Les marchés étudieront néanmoins avec soin les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale, puis le discours de sa présidente Christine Lagarde, avec l'espoir d'y déceler des arguments en faveur d'une nouvelle baisse de taux en octobre.



'L'institution entre désormais en mode 'fine tuning', ajustant sa politique 'réunion par réunion' au gré des données', renchérit François Rimeu.



Il semble par ailleurs fortement probable que Lagarde soit interrogée sur les déboires politiques de la France, même la mise en oeuvre de mesures d'urgence n'apparaît pas nécessaire au vu de la récente stabilisation, autour de 80 points de base de l'écart de rendement entre la dette française et celle de l'Allemagne.



Au-delà de la réunion de la BCE, les investisseurs se préparent à l'autre événement du jour sur le plan économique, à savoir la publication à 14h30 de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain, qui permettra d'en savoir davantage sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis et donc sur la trajectoire des futures baisses de taux de la Fed.



La séance sera également animée par la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui seront eux aussi suivis de près après les chiffres décevants de l'emploi publiés ces derniers temps.



Toutes ces statistiques pourraient alimenter les craintes entourant le scénario d'une période de 'stagflation' aux Etats-Unis, la combinaison entre une croissance faible et une inflation persistante, aux dépends de celui d'un atterrissage en douceur de l'économie préféré par les investisseurs.



La Bourse de New York s'est retournée mardi en fin de séance pour terminer en ordre dispersé dans un climat de prudence à la veille des chiffres de l'inflation, en dépit de la hausse stratosphérique du titre Oracle (+36% à la clôture) suite à des prévisions jugées encourageantes.



Après avoir établi de nouveaux records en début de journée, le Nasdaq Composite a vu ses gains initiaux presque intégralement fondre pour finir quasiment stable. Le S&P 500 conservait au final une avance de 0,3%, tandis que le Dow Jones - qui ne comprend pas Oracle dans composition - cédait près de 0,5%.



Le rendement du bon du Trésor américain à dix ans a encore perdu quatre points de base pour revenir vers 4,03%, un plus bas depuis le mois d'avril.



Sur le marché des changes, l'euro enfonce le support de 1,17, pour se tasser autour de 1,1685 face au dollar, en attendant les annonces de la BCE.



Après leur rebond des derniers jours, dû à l'attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas au Qatar, les deux contrats de référence sur le brut perdent chacun autour de 0,2% au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le Brent se traite à 67,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 63,5 dollars.

