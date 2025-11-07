CAC 40 : la tendance se stabilise après une semaine difficile

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance vendredi matin après sa lourde rechute de la veille, qui a renvoyé le CAC 40 à un plus bas de quasiment un mois, mais aucun rebond ne semble véritablement se profiler alors que Wall Street reste emportée par un regain d'aversion pour le risque dû à de multiples sources d'inquiétudes.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - cède 4,5 points à 7968,5 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt stable après les turbulences des derniers jours.



Après être parvenu, mercredi, à enrayer de justesse la tendance baissière à l'oeuvre depuis six séances, l'indice parisien avait fini la séance de jeudi sur un repli de 1,4% à 7964 points, enfonçant au passage le support psychologique très suivi des 8000 points.



La petite tentative de redressement technique amorcée dans un marché sans tendance ni actualités particulières s'est donc assimilée à un micro-phénomène de micro-rebond, qui n'a pas réussi à résister à la vague d'aversion au risque générale qui s'est abattue cette semaine sur les places mondiales.



Au terme de cette semaine agitée, le CAC accuse pour l'instant un repli de l'ordre de 1,9%.



De fait, ni le contexte macroéconomique ni l'agenda de la semaine n'incitent à la prise de risque: les résultats trimestriels ne jouent plus leur rôle moteur, les derniers indicateurs américains, comme la dernière enquête Challenger, témoignent d'une nette dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis, ce qui n'empêche pas que des doutes commencent à émerger sur la nécessité d'une nouvelle baisse de taux de la Fed au mois de décembre.



Ces mouvements traduisent surtout les interrogations entourant les niveaux de valorisations élevés atteints grands groupes technologiques américains, en particulier ceux liés à l'IA, un basculement qui pourrait refléter un changement d'état d'esprit plus durable chez les investisseurs.



'Le repli illustre bien les questionnements du marché sur les multiples de valorisation atteints par les géants de la tech et la légitimité que leurs titres se traitent sur la base d'un PER de l'ordre de 30x', explique Ahmad Assiri, stratégiste chez Pepperstone.



Jeudi à New York, le Dow Jones a cédé 0,8%, le S&P 500 a perdu 1,1% et le Nasdaq a chuté 1,9%, ces deux derniers indices ayant conclu la séance non loin de leurs plus bas du jour, un élément technique qui pourrait paraître inquiétant.



'On peut estimer que la pression vendeuse s'apparente à une respiration saine du marché, voire à une sorte de retour à la réalité après une phase d'excès de confiance liée à des gains très rapides', tempère cependant Ahmad Assiri.



'C'est peut-être l'occasion de revoir ses positions et de se repositionner dans une optique plus sélective', ajoute l'analyste marchés.



A ce stade de la journée, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,2% à 0,3% cet après-midi.



La séance aurait dû être animée par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du Département du Travail, mais celle-ci a été reportée sine die en raison de la fermeture des administrations fédérales, le 'shutdown', qui va entrer aujourd'hui dans son 38ème jour, soit cinq semaines et demi, du jamais vu dans l'histoire du pays.



Le regain d'aversion au risque s'accompagne par ailleurs de dégagements sur un grand nombre de classes d'actifs, à commencer par l'euro qui s'enfonce vers 1,1530 face au dollar.



Signe que les inquiétudes du moment sont loin d'être dissipées, les marchés obligataires restent orientés à la hausse, avec pour conséquence un repli vers 4,09% du rendement des Treasuries à dix ans.



Les cours du pétrole sont dans le vert, mais s'acheminent vers des pertes sur la semaine, victimes eux aussi du repli des marchés d'actions. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,2% à 60,1 dollars et le Brent gagne 1,1% à 64,1 dollars.



Comme le pétrole, les cours des principaux métaux de base s'inscrivent en hausse, l'or profitant à plein de son statut de valeur refuge en vue de rebondir de 0,6% au-delà de 4015 dollars l'once.



