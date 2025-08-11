CAC 40 : le secteur de la Défense se replie avant la rencontre Trump-Poutine

La Bourse de Paris cède près de 0,3% ce matin, autour des 7725 points, pénalisée par Teleperformance (-3,3%) ainsi que par le repli du secteur de la défense (-1,4% pour Thales et Safran), à quelques jours de la rencontre Trump-Poutine au sujet du conflit en Ukraine.



Si les intervenants n'attendent pas grand-chose de la réunion, des progrès sur le front de la guerre en Ukraine permettraient un réveil des valeurs cycliques en Europe, frappées depuis maintenant trois ans par les conséquences du conflit sur les prix de l'énergie et l'activité industrielle.



En cette période estivale caractérisée par de faibles volumes d'échange, et dans un contexte d'incertitudes sur l'impact des droits de douane sur l'inflation, les investisseurs se montrent prudents à la veille du rapport clé sur les prix à la consommation (CPI).



Cette perspective incite d'autant plus à l'attentisme que la semaine dernière a été marquée par une spectaculaire remontée des anticipations d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis.



Les marchés estiment désormais à plus de 88% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre 57% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch du CME.



La statistique des prix à la consommation pour le mois de juillet constituera l'une des principales données dont la Fed devra tenir compte afin de prendre sa décision.

Le consensus table sur une légère accélération de l'indice CPI, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin.



Hors alimentation et énergie, sa hausse devrait atteindre 3,2% en rythme annuel en juillet, à comparer à 2,9% le mois précédent.

Si l'indice CPI se révèle conforme ou inférieur aux attentes, les investisseurs considéreront que plus rien ne s'oppose à une baisse de taux de la Fed le mois prochain.



A l'inverse, une inflation plus élevée que prévu pourrait particulièrement peser sur les marchés, et notamment sur le Nasdaq 100, qui a grimpé de plus de 38% depuis son point bas annuel du 8 avril pour inscrire de nouveaux records absolus la semaine passée.



Selon la nature de ces chiffres, certains investisseurs redoutent une semaine potentiellement volatile.



'Cette hausse a été largement portée par les espoirs de voir la Réserve fédérale finir par baisser ses taux', rappelle Michael J. Kramer, le fondateur de la société de gestion d'actifs Mott Capital Management à New York.



'Mais si l'inflation se révèle plus forte que prévu, la Fed pourrait repousser encore ses baisses de taux, ce qui infligerait un sérieux coup au marché boursier', prévient le professionnel.



Porté par le redressement de Wall Street, le CAC 40 a repris pour sa part autour de 10% ces quatre derniers mois, tandis que l'Euro STOXX 50 a rebondi de presque 15%.



La semaine qui commence sera également animée notamment par l'estimation rapide de la croissance en zone euro au titre du deuxième trimestre, attendue jeudi, puis par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui tomberont vendredi.



Les investisseurs se tourneront également vers l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine alors que la date butoir du 12 août imposée par Washington à Pékin pour la signature d'un accord pérenne expirera demain.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications trimestrielles de Cisco, Applied Materials, Deere et Adyen seront suivies de près dans les prochains jours.



Dans l'attente des chiffres de l'inflation, les rendements des T-Bonds US à 10 ans évoluent autour des 4,26% (-2 pts). Le Bund de même échéance est stable à 2,68%.



La perspective d'une prochaine baisse des taux directeurs américains pénalise en revanche le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir en direction de 1,166 USD (+0,2%), un niveau toutefois inférieur aux plus hauts de cinq ans atteints la semaine dernière.

Sur le front du pétrole, le baril de Brent lâche actuellement 0,2% à 66,1 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Icade annonce avoir signé un accord pour céder à BNPP REIM sa participation dans un portefeuille de 23 actifs italiens, dont cinq actifs court-moyen-séjour et 18 résidences seniors, représentant environ 15% de son exposition à l'immobilier de santé.



Poxel annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, décidée par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 5 août dernier, à la suite de sa déclaration de cessation de paiements du 29 juillet.



Enfin, Vinci a annoncé vendredi soir la conclusion avec ACS d'un accord définitif réglant certaines clauses liées au rachat de Cobra IS, finalisé le 31 décembre 2021. Le complément de prix initialement lié aux projets 'Ready to Build' dans les énergies renouvelables est fixé forfaitairement à 380 MEUR, dont 300 MEUR restent à verser en numéraire.



