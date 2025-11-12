CAC 40 : le vif redressement des deux derniers jours appelés à se poursuivre

La Bourse de Paris devrait prolonger son rebond mercredi matin après déjà avoir aligné deux séances de forte hausse qui lui ont permis de rebondir d'environ 2,6% et d'effacer quasiment les trois-quarts des pertes essuyées lors de sa récente séquence baissière.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison novembre - prend autour de 30 points à 8192,5 points, ce qui pourrait de nouveau rapprocher l'indice du seuil des 8200 points.



Les derniers progrès réalisés aux Etats-Unis en vue d'une prochaine sortie du 'shutdown' ont permis au marché parisien d'interrompre lundi la tendance baissière qui était à l'oeuvre depuis le 27 octobre, mais l'agenda des prochains jours pourrait s'avérer un peu trop mince pour favoriser la poursuite de ce mouvement de redressement.



Après la récente pause dans le 'rally' observé depuis plusieurs mois, les investisseurs semblent se demander s'ils sont face à un marché en plein crise de doute ou s'il s'agit seulement d'un petit moment d'égarement dans une tendance qui reste profondément haussière.



'La fin du shutdown constitue généralement un élément porteur pour les marchés d'actions, dans la mesure où elle permet de débloquer les fonds distribués par le Trésor américain, de relancer la consommation chez les bénéficiaires du programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire SNAP et et de réduire les perturbations liées aux vols', rappellent les analystes de Jefferies.



Le prochain redémarrage des administrations publiques américaines va par ailleurs permettre aux investisseurs de bénéficier enfin d'indicateurs économiques leur permettant d'évaluer la vigueur de la croissance, mais ces statistiques pourraient aussi déclencher un nouvel épisode de volatilité.



Certains professionnels s'attendent à que le Département du Travail dévoile dès ce vendredi le rapport sur l'emploi américain au titre du mois de septembre, qui n'avait pas pu être diffusé début octobre.



Si des chiffres confirmant les récentes difficultés du marché du travail américain permettraient de renforcer l'hypothèse d'une nouvelle baisse de taux de la Fed le mois prochain, des données plus solides viendraient un peu plus remettre en cause le scénario favorable sur lequel s'était basée la hausse des marchés d'actions.



L'une des autres grandes principales préoccupations est de savoir si les valorisations des géants américains de la tech, tout particulièrement ceux liés à l'IA, n'ont pas atteint des niveaux difficiles à tenir. C'est pourquoi l'annonce hier de la cession de l'intégralité de la participation du conglomérat japonais SoftBank dans Nvidia a mis les investisseurs en alerte.



Le titre du fabricant de processeurs a perdu quasiment 3% hier soir suite à cette nouvelle.



L'élément clé, désormais, reste donc de savoir si les acheteurs disposent de cartouches afin de continuer d'aller de l'avant.



Si les niveaux élevés atteints par Wall Street sont de nature à déclencher des prises de bénéfices, ces accès de faiblesse ont jusqu'ici toujours suscité des achats sur repli ('buy the dips'), un mouvement qui pourrait être renforcé par les derniers mois de l'année, qui sont habituellement solides.



L'argument contraire consiste à dire que beaucoup d'éléments sont déjà intégrés dans les cours et que les acheteurs ne peuvent pas pousser les actions trop loin.



Les tenants de la hausse ont récemment fait preuve d'une certaine lassitude et compte tenu des niveaux atteints et des supports techniques en jeu, il ne serait pas irréaliste de penser qu'ils bouclent leurs positions plus tôt que prévu cette année afin d'engranger les gains récemment accumulés.



