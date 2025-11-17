CAC 40 : les investisseurs incités à la prudence à l'orée d'une semaine à haut risque

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, dans un marché qui pourrait bien faire preuve d'une certaine nervosité à l'amorce d'une semaine à haut risque qui sera principalement dominée par les résultats très attendus du géant de l'IA Nvidia, mais aussi par la reprise des publications macroéconomiques aux Etats-Unis.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de 21,5 points à 8152,5 points, laissant entrevoir un léger repli pour démarrer la semaine.



A l'issue d'une semaine volatile et tendue, le marché parisien avait réussi à préserver à la clôture de vendredi un gain hebdomadaire plutôt flatteur de 2,7%, soutenu par un retour vers les valeurs de la banque, du luxe et de la santé, ainsi que par quelques rachats à bon compte sur des titres depuis longtemps délaissés (Ubisoft, Imerys, emeis,...).



Le plus dur va maintenant consister à maintenir cette dynamique positive alors que la semaine qui s'ouvre va être décisive pour les marchés d'actions, avec une succession d'événements potentiellement cruciaux qui pourraient permettre d'endiguer les craintes actuelles, ou au contraire semer davantage le doute dans l'esprit des investisseurs.



Dans l'ordre d'importance, la journée la plus cruciale sera probablement celle de mercredi, date à laquelle Nvidia publiera ses comptes trimestriels qui permettront de savoir si le fabricant de processeurs est en mesure de continuer à remporter le même succès que par le passé et d'alimenter son hyper-croissance grâce la commercialisation de ses derniers produits.



Les attentes sont particulièrement élevées pour le groupe américain, qui a l'habitude de surpasser les prévisions et de revoir systématiquement ses objectifs à la hausse lors de l'annonce de ses résultats.



Au vu de la forte demande qui porte ses systèmes d'IA générative GB200/GB300 et sa plateforme HGX, le géant californien devrait encore une fois présenter un chiffre d'affaires supérieur de deux à trois milliards de dollars aux prévisions du consensus, mais les analystes s'attendent surtout à ce que ses perspectives laissent entrevoir une accélération de son hyper-croissance.



Après une hausse de 41% de son titre ces six derniers mois et une valorisation qui dépasse aujourd'hui 4.600 milliards de dollars, la première capitalisation boursière mondiale ne semble guère avoir le droit à l'erreur et une publication décevante, même si elle est jugée peu probable par les experts, risquerait de déclencher un mouvement de panique sur les marchés en remettant sérieusement en cause les niveaux de valorisations élevés du secteur technologique américain.



La publication de Nvidia ne sera pas la seule à retenir l'attention des investisseurs cette semaine de l'autre côté de l'Atlantique, puisque les performances trimestrielles des grands distributeurs Walmart, Home Depot et Target permettront d'évaluer la santé de la consommation des ménages américains, un moteur essentiel de la croissance du pays.



Après un mois et demi d'attente, les intervenants prendront par ailleurs connaissance, ce jeudi, du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre que le Département du Travail aurait dû faire paraître le 3 octobre dernier, mais dont la publication avait été contrecarrée par le brutal 'shutdown' qui s'était abattu sur les administrations fédérales.



Preuve que les services publics redémarrent progressivement dans le pays, les chiffres de la balance commerciale américaine figurent également au programme des jours à venir, avec une publication prévue mercredi.



Par ailleurs, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed fournira, dans la soirée de mercredi, quelques éléments intéressants concernant la réflexion au sein du comité stratégique de la banque centrale américaine après les propos très prudents concernant la nécessité d'une poursuite de l'assouplissement monétaire tenus la semaine passée par plusieurs gouverneurs de l'institution.



En Europe, c'est très certainement la parution des indices d'activité PMI 'flash' pour le mois de novembre qui sera la plus scrutée vendredi, avec l'espoir que ces enquêtes confirment le léger sursaut qui semble s'opérer au niveau de la croissance du Vieux Continent depuis quelque temps.