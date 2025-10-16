CAC 40 : les investisseurs rassurés par le maintien du gouvernement

La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée : après avoir gagné 2% hier, le CAC 40 ajoute encore 1,38% aujourd'hui, à 8188 points, avec l'aide de Pernod Ricard (+4,1%), Michelin (+3,4%) ou encore Legrand (+2,8%).

Les investisseurs saluent l'accalmie politique dans l'Hexagone, où Sébastien Lecornu a survécu aux deux motions de censure déposées par LFI et le RN respectivement. Le locataire de Matignon a pu sauver sa tête - au moins pour cette fois - grâce à l'appui du 'socle commun'. Les mathématiques étaient cette fois-ci de son côté... à 18 voix près.



'Bien qu'un accord puisse être conclu pour maintenir le nouveau gouvernement en place, il est peu probable que cela se traduise par un renforcement des fondamentaux à long terme', avertit David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.



'Nous anticipons donc que les écarts de taux des obligations d'État françaises resteront volatils dans les mois à venir et continuons de privilégier une sous-pondération de la France dans les comptes européens', ajoute l'expert.



Outre-Atlantique, le Nasdaq progresse de 0,4%, devant le S&P 500 (+0,1%), et la bonne tenue des technos éclipse le rafraîchissement des relations commerciales entre Washington et Pékin.Si de nombreuses statistiques ne sont pas disponibles outre-Atlantique en raison du 'shutdown', les marchés ont pu prendre connaissance d'une contraction de l'activité économique dans le nord-est des États-Unis en octobre.

Ainsi, l'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.

Ce repli est d'ailleurs bien supérieur aux attentes, puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7. Pour rappel, un chiffre inférieur à zéro traduit une décroissance de l'activité manufacturière dans la région.



Autres données macroéconomiques publiées aujourd'hui : l'excédent commercial de la zone euro. Celui-ci s'est nettement réduit au mois d'août, en raison d'une forte baisse des exportations vers les États-Unis, qui témoigne du durcissement de la politique commerciale américaine.



Selon les premières estimations d'Eurostat, la zone euro a affiché un excédent de 1 milliard d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août, contre un excédent de 3 milliards d'euros un an plus tôt.



Les exportations de biens se sont établies à 205,9 milliards d'euros, soit une baisse de 4,7% par rapport à août 2024 (216 milliards d'euros).

Les exportations de l'Union européenne vers les États-Unis se sont contractées de 22%, pour ne plus faire apparaître qu'un excédent commercial de 6,5 milliards d'euros avec la première économie mondiale, contre +15,3 milliards un an auparavant.



Les importations de biens en provenance du reste du monde se sont établies à 204,9 milliards d'euros, soit une baisse de 3,8% par rapport à août 2024, illustrant là encore la tendance protectionniste qui caractérise actuellement les échanges commerciaux mondiaux.



Enfin, notons que l'économie britannique a légèrement rebondi au mois d'août, la bonne santé du secteur industriel ayant permis de plus que compenser la morosité observée dans les services, montrent des données publiées jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).



À en croire ces chiffres, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% en août, conformément aux attentes des analystes, après s'être contracté de 0,1% en juillet.



Rappelons aussi que le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé hier soir avoir revu à la hausse sa prévision pour la croissance mondiale en 2025 à 3,2%, soit 0,2% de plus que sa projection de juillet, notamment en raison de l'effet positif de l'essor de l'IA sur la productivité.



De l'autre côté de l'Atlantique, les résultats robustes publiés hier par Bank of America (+5%) et Morgan Stanley (+4,7%) ont là encore conforté l'idée que la dynamique de croissance des bénéfices des sociétés américaines demeurait favorable.



Sur le front obligataire, le rejet des motions de censure dope les OAT, qui restent stables vers 3,33%, tandis que les Bunds se retendent de +2 pts vers 2,57%.



L'euro, conforté par le scénario politique français, se redresse encore de +0,2% face au billet vert, à 1,166 USD.Le pétrole rechute de -1,2% vers 61,7 USD, tandis que l'or bat un nouveau record à 4275 USD l'once (+1,5%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, FDJ United (-3,5%) a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du 3e trimestre. Dans un communiqué diffusé hier soir, le spécialiste des jeux d'argent et de hasard indique avoir généré un chiffre d'affaires de 864 millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre, soit une hausse de 29% en données publiées par rapport au 3e trimestre 2024.



Enfin, Pernod Ricard publie un chiffre d'affaires de 2384 MEUR au T1, en baisse de -7,6% en organique et de -14,3% en publié. Il a été impacté par un effet de change négatif de -143 MEUR, principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne et à la lire turque, et à l'impact périmètre négatif de -54 MEUR, principalement lié à la cession des vins.