CAC 40 : les résultats, propulseur inattendu de la tendance ?

La Bourse de Paris devrait marquer une petite pause jeudi matin suite à sa forte hausse de la veille, le bon démarrage de la saison des résultats ne parvenant pas tout à fait à éclipser les inquiétudes persistantes au sujet des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 2,5 points à 8076,5 points, laissant entrevoir une modeste consolidation à l'ouverture.



Porté par les résultats meilleurs que prévu du géant du luxe LVMH, qui est parvenu à renouer avec la croissance au troisième trimestre, le marché parisien s'était adjugé pas loin de 2% hier pour finir autour de 8077 points, après avoir un temps franchi le seuil des 8100 points.



L'indice vedette se rapproche ainsi à moins de 200 points (soit l'équivalent d'une variation de 2%) de son record historique des 8257,8 points établi en mars dernier.



A la faveur de la solide publication d'ASML, le spécialiste néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, l'indice Euro STOXX 50 est quant à lui revenu à une vingtaine de points de son zénith absolu hier.



Après cette entame réussie de la saison des résultats, les investisseurs se prennent à espérer que les comptes de troisième trimestre des entreprises européennes surprennent favorablement, d'autant que les anticipations des marches s'avèrent plutôt faibles, et constituent un élément moteur pour les Bourses du Vieux Continent.



'Les indicateurs économiques tels que les PMI se sont améliorés au troisième trimestre par rapport au deuxième, l'impact négatif de la baisse des prix du pétrole s'est estompé et les baisses de taux d'intérêt commencent à soutenir l'économie réelle', soulignent ainsi les stratèges de Deutsche Bank.



'Selon nous, le consensus du marché reste trop prudent: nous anticipons une progression modérée des bénéfices sur un an, légèrement positive d'un trimestre à l'autre, et environ 5 % au-dessus des attentes des analystes', indique la banque allemande.



Sachant que les actions européennes apparaissent moins chères que les valeurs américaines, les bonnes surprises pourraient être tout particulièrement saluées, comme l'illustre l'envolée de plus de 12% du titre LVMH hier.



De bonnes nouvelles pourraient également soutenir la confiance des investisseurs dans la poursuite de la croissance des profits à horizon 2026 et convaincre les investisseurs qui se tiennent aujourd'hui sur la touche de réaliser quelques bonnes affaires, à condition que les tensions sino-américaines sur les questions commerciales ne s'aggravent pas.



Pour compléter ce tableau encourageant, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé hier soir avoir revu à la hausse sa prévision pour la croissance mondiale en 2025 à 3,2%, soit 0,2 % de plus que sa projection de juillet, notamment en raison de l'effet positif de l'essor de l'IA sur la productivité.



De l'autre côté de l'Atlantique, les résultats robustes publiés hier par Bank of America et Morgan Stanley ont là encore conforté l'idée que la dynamique de croissance des bénéfices des sociétés américaines demeurait favorable.



En y ajoutant une croissance économique toujours résistante et à une politique monétaire de plus en plus accommodante, cette tendance devrait renforcer le sentiment des investisseurs selon lequel les replis des marchés constituent des opportunités d'achat.



Du fait du 'shutdown' aux Etats-Unis, l'agenda économique s'annonce encore très allégé aujourd'hui, le blocage des administrations de Washington ayant conduit au report de la publication des ventes au détail, de l'indice des prix à la production (PPI) et des demandes d'allocations chômage.



Les investisseurs devront donc se contenter du 'Philly Fed' et des derniers chiffres du PIB au Royaume-Uni, deux indicateurs de second rang qui ne devraient avoir beaucoup d'impact sur la tendance.



En France, Sébastien Lecornu devra faire face, dès ce matin, à deux motions de censure déposées respectivement par le RN et LFI, mais le nouveau Premier ministre devrait s'en sortir favorablement grâce au soutien des députés socialistes et d'une partie des Républicains.