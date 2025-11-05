CAC 40 : parvient à enrayer sa série de baisses grâce au soutien du secteur auto

La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain plus que modeste de 0,08% à 8074 points, vigoureusement tractée par le secteur auto (+2,3% pour Renault, +1,8% pour Stellantis) mais aussi freinée par Edenred (-3,2%) et Thales (-2,8%), notamment.

Bien qu'anecdotique, ce gain a le mérite de permettre à l'indice parisien d'interrompre une série de six séances consécutives de repli.



Outre-Atlantique, Wall Street impressionne toujours : le Nasdaq gagne 0,7% (avec notamment +6,2% pour Amgen, +3,2% pour Broadcom ou encore +2,3% pour Intel), suivi par le S&P500 à +0,5%.



Alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin, les marchés doivent composer avec des niveaux de valorisation élevés, conjugués à l'absence de catalyseurs et à une potentielle bulle spéculative sur l'IA. Conséquence ? Des possibilités de prises massives de bénéfices sur les actifs les plus 'incandescents' - et donc de correction du marché - poussent les investisseurs à la prudence.



Hier, c'est le compartiment des 'cryptos' qui a connu un sévère trou d'air, avec jusqu'à -12,5% sur l'Ethereum, -6% sur le Bitcoin, ce qui validait la cassure des supports estivaux (3400 USD sur l'Ethereum tombé sous 3100 USD, les 103 500 sur le BTC tombé vers 99 000 USD), mais les acheteurs sont de retour et le Bitcoin tutoie les 104 000 USD, l'Ether les 3300 USD, ce qui reste techniquement inconfortable.



Le moral des investisseurs s'était assombri hier avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.



Sur le front des statistiques, toujours aucun chiffre 'officiel' aux US, alors que le 'shutdown' est entré dans sa 6e semaine ce matin (36e jour et pas de compromis en vue), mais il reste les institutions privées : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points en septembre (le consensus tablait sur 51), la composante des nouvelles commandes est remontée à 56,2 contre 50,4.



Par ailleurs, ADP a publié son enquête mensuelle : 42 000 emplois auraient été créés dans le secteur privé en octobre, soit 10 000 de plus que le consensus.

En Europe, la production rebondit dans l'industrie manufacturière française en septembre (+0,9% après -1% en août), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après -0,9% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Par ailleurs, l'indice HCOB PMI composite de la France s'est replié de 48,1 en septembre à 47,7 en octobre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis février dernier, et signalant une 14e baisse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé français.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB s'est nettement redressé en octobre (52,5) par rapport à septembre (51,2) et a atteint son plus haut niveau depuis mai 2023, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale dans la région.

Enfin, en Allemagne, les commandes à l'industrie ont enregistré un rebond un peu plus marqué que prévu en septembre grâce notamment à un regain d'activité dans le secteur de l'automobile, selon des données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



Les indicateurs économiques ne seront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours à venir. Ils devront aussi étudier les résultats de plusieurs ténors de la cote, comme Arm, AstraZeneca, McDonald's ou Qualcomm.



Sur le Forex, l'euro cède 0,5% face au billet vert, à 1,148 USD, après avoir enfoncé consécutivement les seuils de 1,16 puis 1,15 ces derniers jours pour revenir à des plus bas de trois mois face au dollar.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'État US font un bond après ADP et l'ISM : le '10 ans' grimpe de +5,5 points vers 4,145%, le '30 ans' prend +4,3 points à 4,714% et le '2 ans' se tend de +3,3 points à 3,618%.

Le Bund allemand à dix ans se retend de +1,2 point à 2,665% tandis que l'OAT française de même échéance affiche +1,4 point à 3,448%, le BTP italien +1,87 point à 3,415%.



Le Brent s'effrite de -0,1% à 64,2 USD le baril alors que les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 421,2 millions de barils lors de la semaine du 27 octobre, signalant une hausse de 5,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Rubis affiche au titre de son 3e trimestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 3%, dont un tassement de 1% en retail-marketing et une baisse de 17% en support-services, dans ses activités principales de distribution d'énergies.



Bouygues publie un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros au titre des neuf premiers mois 2025, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 MEUR.



Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher, une nomination qui prendra effet le 1er février 2026.



Alstom a signé un contrat de support technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) d'une durée de quatre ans et demi avec South Western Railway (SWR) pour soutenir l'exploitation et la performance de son nouveau classe 701 Arterio trains.



Enfin, Oxford Nanopore Technologies et bioMérieux annoncent le lancement d'AmPORE-TB, une solution de séquençage, à usage de recherche uniquement, pour identifier rapidement la tuberculose résistante aux antibiotiques.