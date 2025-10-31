CAC 40 : peu de changements à l'issue d'une semaine riche en évènements

La Bourse de Paris est attendue en légère baisse vendredi à l'ouverture, les investisseurs digérant dans le calme une semaine chargée, marquée par la réunion des grandes banques centrales du globe, l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines et de nombreuses publications de résultats d'entreprises.



Vers 8h05, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - cède 20 points à 8150 points, laissant entrevoir une poursuite de la consolidation amorcée ces derniers jours.



Les marchés d'actions devraient se tirer sans trop d'encombre de cette semaine cruciale, que beaucoup d'observateurs considéraient comme la plus décisive du quatrième trimestre au vu des nombreux éléments qui étaient susceptibles de faire trébucher des indices boursiers jugés richement valorisés.



A ce stade de la semaine, le CAC 40 accuse un repli limité de l'ordre de 0,8%, pénalisé par la lourdeur des valeurs bancaires, tout comme l'Euro STOXX 50 qui affiche un recul hebdomadaire de seulement 0,4%.



Aux Etats-Unis, le Dow Jones s'apprête à finir la semaine sur des gains de 0,7%, le S&P 500 s'adjuge pour l'instant 0,4% et le Nasdaq gagne 1,6% à la faveur de son bon début de semaine.



La baisse de taux décidée mercredi par la Fed s'est pourtant accompagnée d'une posture jugée plus prudente de la part de son président Jerome Powell, qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire.



Les investisseurs s'interrogent en particulier sur la division inhabituelle qui semble frapper le comité stratégique de la banque centrale américaine, mais se montrent malgré tout optimistes sur les chances d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le 10 décembre, jugeant que beaucoup d'événements pourraient évoluer d'ici là.



'Si on met de côté l'actualité au jour le jour et qu'on prend un peu de recul, le contexte reste extrêmement favorable pour les actifs risqués', assure Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Les taux directeurs de la Fed reviennent progressivement vers un niveau neutre, qu'il y ait une nouvelle baisse au mois de décembre ou non, et son bilan s'approche lui aussi de son point d'équilibre', fait valoir le stratégiste.



'Ajoutez à cela une économie toujours solide, des résultats d'entreprises robustes, la réouverture imminente de la fenêtre de rachats d'actions, et la peur de manquer le train de la hausse (FOMO) qui monte à l'approche de la fin d'année et on obtient un cocktail explosif qui continue de pousser naturellement les marchés vers le haut', conclut-il.



De son côté, la BCE a maintenu ses taux hier et rien de plus n'est ressorti de la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, qui a estimé que la politique de l'institution basée à Francfort se trouvait dans 'une bonne position'.



Dans ces conditions, et au vu du timide réchauffement des relations commerciales entre Washington et Pékin, beaucoup de professionnels estiment que les Bourses mondiales devraient continuer sur leur lancée haussière d'ici à la fin de l'année, voire jusqu'au début du prochain exercice.



Aux Etats-Unis, le S&P 500 devrait ainsi atteindre le niveau des 7300 points dans le courant du premier semestre, à en croire les projections de SG et d'UBS, ce qui représente un gain supplémentaire de quelque 7% en comparaison des niveaux actuels.



La semaine a également été marquée par la publication de nombreux résultats trimestriels des deux côtés de l'Atlantique.



Les grandes valeurs de la tech américaines, principaux moteurs de la performance des marchés ces derniers mois, ont dans l'ensemble dépassé les attentes sur le trimestre écoulé, mais la montée en puissance de leurs investissements dans l'IA a surpris les marchés par son ampleur.



Mais ces réserves ont été balayées dans la soirée d'hier par les publications largement supérieures aux attentes d'Apple et d'Amazon, qui permettaient aux 'futures' sur les principaux indices new-yorkais de repartir à la hausse ce matin et d'assurer à Wall Street de finir la semaine sur des gains confortables, sauf événement majeur imprévu.



Après l'actualité mouvementée des derniers jours, les investisseurs vont pouvoir reprendre leur souffle aujourd'hui, même s'ils suivront au cours de la matinée l'estimation préliminaire de l'inflation en zone euro pour le mois d'octobre.



Le rythme des publications de résultats est également appelé à ralentir, seuls les 'majors' pétrolières américaines Chevron et ExxonMobil ayant prévu de dévoiler leurs comptes à l'heure du déjeuner.