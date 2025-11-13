CAC 40 : poursuit son 'rally' vers des sommets inexplorés

La Bourse de Paris poursuit son envolée et gagne 0,5% à 8285 points, après avoir signé un nouveau record absolu quelques instants plus tôt, à 8314 points.

L'indice parisien est notamment tiré par Société Générale (+2,2%), Kering (+2,1%) et Carrefour (+2%). Les investisseurs saluent la prochaine réouverture des administrations fédérales aux États-Unis après quasiment six semaines de paralysie.



En effet, la résolution du 'shutdown' aux États-Unis, actée hier par un vote favorable de la Chambre des représentants et sa promulgation définitive par Donald Trump, a enclenché un retour de l'appétit pour le risque qui s'est accompagné d'un mouvement de bascule des flux d'investissement vers les actions du Vieux Continent, aux dépens des valeurs américaines, technologiques en tête.



Cette rotation au détriment de la 'tech' s'est par ailleurs matérialisée à Wall Street, où le Dow Jones a progressé de 0,7% pour établir de nouveaux records hier, alors que le Nasdaq reculait de 0,3%.



Cette surperformance des marchés d'actions européens est venue alimenter le sentiment que les investisseurs commençaient à revenir en masse sur le Vieux Continent, suivant le modèle qui avait porté les indices en début d'année, au moment de la présentation du plan de défense en commun de Bruxelles et du programme de relance budgétaire allemand.



Aucun élément spécifique ne semble être à l'origine du phénomène, mais les analystes soulignent qu'en dépit d'une croissance toujours modeste, les perspectives économiques européennes restent 'solides', comme le prouve le récent redressement de l'industrie manufacturière.



De plus, les actions européennes sont correctement valorisées, avec des segments très décotés, contrairement au marché américain qui souffre d'une hyperconcentration sur quelques géants technologiques désormais jugés survalorisés.



Quant à l'incertitude politique qui sévit actuellement dans des pays comme la France, elle semble très mesurée par rapport à la tempête qui s'abat quasiment toutes les semaines sur Washington.

S'ajoutent à cela l'assouplissement monétaire actuellement orchestré par la BCE ainsi que la vigueur de l'euro, qui renforce les rendements obtenus dans la région.



Signe de l'intérêt réel des investisseurs, les échanges d'actions européennes ont récemment grimpé de 53% sur la plateforme de gré à gré OTC Markets, pour représenter 56% des échanges quotidiens.



Dans une étude récente, les économistes de JPMorgan estimaient que la zone euro pourrait bientôt bénéficier d'un scénario idéal à la 'goldilocks', marqué par une inflation maîtrisée et une croissance modérée, mais durable.



Les stratèges de Goldman Sachs soulignaient hier que les actions européennes recelaient selon eux un potentiel haussier de 7,1% sur les dix prochaines années, entre augmentation des bénéfices et retours aux actionnaires, soit mieux que les 6,5% de rendement annuel proposé par les valeurs américaines.



Mais ces éléments nécessaires ne sont peut-être pas suffisants. C'est presque toujours le doute, voire la défiance des investisseurs internationaux vis-à-vis de la signature américaine, qui redonne de l'attrait aux actifs européens.



La bataille Europe/USA va en tout cas se jouer sur le finish cette année : alors que l'Europe STOXX 600 affiche à ce stade un gain de plus de 15% sur 2025, il est pour l'instant supplanté par le S&P 500, qui conserve un peu d'avance avec une hausse de 16,5% en 2025.



Sur le front des statistiques, au 3e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 44 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes, selon les données de l'Insee.



Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,7% de la population active, quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point).



Par ailleurs, selon la première estimation de l'Office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.



En termes sectoriels, la croissance de l'économie au trimestre écoulé a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et de 0,1% dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,5%.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,64%, l'OAT de même échéance se détend de 1 pt, à 3,36%.À Londres, le Brent cède 0,2%, à 62,5 USD le baril. L'euro gagne 0,2% face au billet vert, à 1,16 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, L'Oréal annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros, dont le produit net sera utilisé notamment pour financer en partie l'acquisition de Kering Beauté.



Air Liquide fait part de la mise en service réussie de la première unité pilote au monde de craquage d'ammoniac à l'échelle industrielle, d'une capacité de conversion d'ammoniac en hydrogène de 30 tonnes par jour, dans le port d'Anvers-Bruges, en Belgique.



Bouygues Construction annonce que sa filiale suisse Losinger Marazzi va réaliser les nouveaux locaux des transports publics, ainsi qu'un nouveau bâtiment pour le service de secours et pour l'administration cantonale de Zoug, en Suisse.



Eiffage Immobilier, au travers de son entité Eiffage Real Estate au Luxembourg, annonce la VEFA (vente en état futur d'achèvement) en bloc de 80 logements abordables au Ministère du Logement dans le cadre du projet Idesya à Belval, au sud du Grand-Duché.