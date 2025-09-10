CAC 40 : proche de l'équilibre, l'OAT reste stable malgré les remous politiques

La Bourse de Paris gagne 0,2% ce matin, autour des 7765 points, bien aidée par Thales (+3,3%), EssilorLuxottica (+2,9%) ou encore Schneider Electric (+1,5%), alors que l'Hôtel de Matignon fait connaissance avec son nouveau locataire, Sebastien Lecornu.



Dans un communiqué publié par l'Élysée, Emmanuel Macron rapporte avoir chargé l'ex ministre des Armées de consulter les forces politiques en vue d'adopter un budget et de constituer un nouveau gouvernement.



Le marché de la dette française a fait preuve jusqu'ici d'une relative sérénité face à l'épisode politique particulier que traverse actuellement le pays. Les OAT ne sont pas malmenées, loin de là, et surprennent même favorablement en améliorant leur position par rapport au Bund.



Le rendement de l'OAT à dix ans est stable vers 3,46%, soit un spread de 82 points de base par rapport au Bund de même échéance (2,64%).Si cet écart n'a rien d'alarmant, il devrait rester au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours, d'autant que le taux français de référence reste très proche de celui des BTP italiens, qui ressort actuellement à 3,50%, ce qui conduit certains observateurs à considérer que le coeur de la zone euro est en train de devenir sa 'périphérie'.



En attendant la parution demain de la statistique toujours très suivie des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, les investisseurs suivront, à 14h30, celle des prix à la production (PPI), qui devraient ressortir en hausse de 3,3% en août, comme au mois de juillet.



Il convient cependant de noter que cet indicateur ne tient pas compte de l'impact des droits de douane, ce qui en fait un indicateur peu fiable de l'évolution des prix.



Après les données sur l'emploi plus faibles que prévu parues ces derniers jours, les investisseurs redoutent toutefois une persistance des pressions inflationnistes qui ferait basculer l'économie vers un scénario de 'stagflation' plutôt que vers celui d'un atterrissage en douceur.



Les investisseurs gardent en outre le regard tourné vers les résultats des entreprises, Oracle ayant délivré hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la vigueur de ses activités dans le 'cloud' et dévoilé des prévisions encourageantes sous l'effet de ses projets dans l'IA, des déclarations qui lui valaient de bondir de plus de 30% en cotations avant-Bourse.



La Bourse de New York a fini en hausse mardi, et même brièvement atteint de nouveaux records, malgré un contexte d'attentisme lié aux dernières révisions des chiffres de l'emploi américain et à la confirmation qu'Israël avait lancé une attaque contre des dirigeants du Hamas au coeur de la capitale du Qatar, Doha.



L'euro gagne 0,5% face au billet vert, autour de 1,17 USD. Par ailleurs, les cours pétroliers restent orientés à la hausse dans le sillage des frappes israéliennes à Doha. Le Brent prend 0,6% à 67 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom a annoncé hier soir que NJ TRANSIT, plus grande agence de transport public du New Jersey, a exercé des options pour acquérir 200 voitures à deux niveaux Multilevel III et 12 locomotives bimodes ALP 45. La valeur du contrat atteint 1 milliard d'euros (1,1 milliard USD).



Au premier semestre 2025, Fleury Michon a enregistré un résultat net des activités poursuivies de 0,3 million d'euros, en baisse de -96% par rapport aux 7,7 millions d'euros du premier semestre 2024. Cette dégradation est principalement liée à l'envolée du coût de certaines matières premières dont les hausses n'ont pas encore été répercutées aux distributeurs, précise la société.



Rubis a enregistré un résultat net part du Groupe de 163 millions d'euros au premier semestre 2025, en forte hausse de 26% par rapport à la même période de 2024, et de 18% sur une base comparable.Cette amélioration s'explique notamment par la stabilisation des devises locales, alors que le premier semestre 2024 avait été pénalisé par des pertes de change significatives.