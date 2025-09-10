CAC 40 : progresse légèrement sur fond de tensions sociales et politiques

Après avoir gagné jusqu'à près de 1% dans la matinée, la Bourse de Paris conclut la séance sur un gain limité de 0,15%, à 7761 points, soutenue par Thales (+3%), Société Générale ou encore Legrand (+2,7%).



Alors que le mouvement 'Bloquons tout' s'étire dans de nombreuses villes de France, l'Hôtel de Matignon fait connaissance avec son nouveau locataire, Sebastien Lecornu (ex-ministre des Armées) qui succède ainsi à François Bayrou.



Dans un communiqué publié par l'Élysée, Emmanuel Macron rapporte avoir chargé le nouveau Premier ministre de consulter les forces politiques en vue d'adopter un budget et de constituer un nouveau gouvernement.



Le marché de la dette française a fait preuve jusqu'ici d'une relative sérénité face à l'épisode politique particulier que traverse actuellement le pays. Les OAT ne sont pas malmenées, loin de là, et surprennent même favorablement en améliorant leur position par rapport au Bund.



Le rendement de l'OAT à dix ans se détend de -1 point vers 3,465%, soit un spread de 80 points de base par rapport au Bund de même échéance (2,664%).

Si cet écart n'a rien d'alarmant, il devrait rester au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours, d'autant que le taux français de référence reste très proche de celui des BTP italiens, qui ressort actuellement à 3,5010%, ce qui conduit certains observateurs à considérer que le coeur de la zone euro est en train de devenir sa périphérie.



Les investisseurs ont découvert à 14h30 les prix à la production (PPI), ressortis en baisse à 2,6% en août, contre 3,3% au mois de juillet.Les analystes tablaient sur une progression de 0,3%, après une hausse de 0,7% au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9%).En rythme annuel, la hausse retombe à +2,6%, loin des prévisions de +3,3%.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1% en août, contre une estimation de +0,3% et un précédent à +0,7% (chiffre révisé de +0,9%).En rythme annuel, il a augmenté de 2,8%, alors qu'il était attendu à +3,5%.



Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% en juin (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de +0,1%).

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1,4% en juillet, après une hausse de 0,7% en juin, donnant un ratio stocks sur ventes - censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks - en recul de 1,29 à 1,28 mois.

Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 424,6 millions de barils lors de la semaine du 1er septembre, signalant une hausse de 3,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Les investisseurs gardent en outre le regard tourné vers les résultats des entreprises, Oracle ayant délivré hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la vigueur de ses activités dans le 'cloud' et dévoilé des prévisions encourageantes sous l'effet de ses projets dans l'IA, des déclarations qui lui valaient de bondir de plus de 40% dès les premiers échanges.



L'euro gagne 0,6% face au billet vert, autour de 1,172 USD.

Par ailleurs, les cours pétroliers restent orientés à la hausse : le Brent s'apprécie de 1,1%, à 67,3 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies indique avoir signé des accords avec NextDecade pour prendre une participation de 10% dans la coentreprise développant le train 4 du projet Rio Grande LNG (RGLNG), une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) située dans le sud du Texas.



Thales et la société britannique Autonomous Devices ont annoncé un accord visant à développer conjointement une solution sur des drones pour les forces navales et terrestres.



Par ailleurs, Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes.



Enfin, Airbus annonce une avancée majeure du programme Eurodrone destiné à combler le retard européen en systèmes aériens sans équipage de moyenne altitude et longue endurance (MALE). Quatre pays fondateurs - Allemagne, France, Espagne et Italie - ont commandé 20 systèmes, chacun comprenant trois drones et deux stations au sol.



