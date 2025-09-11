CAC 40 : renoue avec les 7800 pts avant la BCE

La Bourse de Paris gagne 0,5% ce matin, autour des 7800 points, notamment soutenue par le secteur bancaire avec +2% pour Société Générale et +1,4% pour BNP Paribas, sans oublier Airbus (+1,8%) ou Kering (+1,5%).



Alors que le marché parisien est privé de catalyseurs depuis plusieurs semaines, les marchés seront attentifs aux annonces de la BCE, qui doit dévoiler ses choix en matière de politique monétaire à 14h15. Les observateurs tablent sur le statu quo.

'Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse, et l'accord commercial conclu en juillet avec les Etats-Unis, à savoir des droits de douane limités à 15% pour la grande majorité des exportations européennes, a réduit l'incertitude', avance François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM.



Les marchés étudieront néanmoins avec soin les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale et prêteront une oreille attentive au discours de sa présidente Christine Lagarde, dans l'espoir d'y déceler des arguments en faveur d'une nouvelle baisse de taux en octobre.



'L'institution entre désormais en mode 'fine tuning', ajustant sa politique 'réunion par réunion' au gré des données', analyse François Rimeu.

Les investisseurs prendront aussi connaissance à 14h30 de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain, qui permettra d'en savoir davantage sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis et donc sur la trajectoire des futures baisses de taux de la Fed.



Enfin, la séance sera animée par la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui seront elles aussi suivies de près après les chiffres décevants de l'emploi publiés ces derniers temps.



Toutes ces statistiques pourraient alimenter les craintes entourant le scénario d'une période de 'stagflation' aux Etats-Unis, la combinaison entre une croissance faible et une inflation persistante.

La Bourse de New York s'est retournée mardi en fin de séance pour terminer en ordre dispersé dans un climat de prudence à la veille des chiffres de l'inflation, en dépit de la hausse stratosphérique du titre Oracle (+36% à la clôture) après des prévisions jugées encourageantes.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du bon du Trésor US à 10 ans évolue à 4,04%. Le Bund de même échéance est stable vers 2,65%, l'OAT à 3,45%, laissant apparaître un spread de 80 pb.

Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,4% face au billet vert, à 1,169 USD.

À Londres, le Brent recule de 0,6%, à 67,2 USD le baril, au lendemain de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une forte augmentation des stocks de carburants, d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Technip Energies indique avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir l'activité Advanced Materials & Catalysts auprès d'Ecovyst, pour un prix d'acquisition de 556 millions de dollars, soit un multiple d'EBITDA d'environ 9,8.

Eutelsat annonce un partenariat stratégique avec Skynopy, start-up française du NewSpace spécialisée dans les services de connectivité satellite, pour lancer le projet AKAR, visant à créer le premier réseau mondial haut débit en temps réel.

Enfin, Thales a annoncé jeudi avoir lancé un nouveau dispositif de cryptographie souveraine devant permettre aux Etats et aux acteurs de la défense de lutter contre la menace liée à l'essor de l'informatique quantique.