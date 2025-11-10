CAC 40 : reprend confiance, rassuré par la fin proche du 'shutdown' aux USA

La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain notable de 1,32%, à 8055 points, tirée par Capgemini et Société Générale (+4,1%) ainsi que par Kering, qui complète le podium avec ses +3,5%.



Outre-Atlantique, le vert est aussi de mise avec +1,3% pour le Nasdaq, avec Nvidia (+4,3%), AMD (+4,8%), Micron et Palantir (+6,5%). Le S&P500 est aussi en hausse, à +0,7%.



Un vent d'optimisme souffle en effet sur les marchés alors que le 'shutdown' semble toucher à sa fin outre-Atlantique, après 41 jours de paralysie budgétaire. Un groupe de huit sénateurs démocrates a ainsi accepté d'unir ses voix à celles des Républicains sur un texte censé permettre de mettre fin au blocage de l'Etat fédéral.



Les Républicains n'avaient en effet besoin que du vote de sept sénateurs de l'opposition afin de faire valider leur loi d'affectation budgétaire, qui bloquait jusqu'ici les demandes des démocrates visant à rétablir des crédits en faveur de la couverture santé à destination des plus démunis.



D'après les calculs des analystes, le coût d'un 'shutdown' en termes de croissance se situe autour de 0,2 point de pourcentage en trimestre sur trimestre annualisé par semaine. Celui en cours pourrait donc déjà pénaliser la croissance du 4e trimestre de plus d'un point.



Les investisseurs commençaient par ailleurs à déplorer l'absence de publications d'indicateurs économiques, là encore due à la fermeture des administrations fédérales, ce qui les empêchait de se rassurer sur la vigueur de la croissance aux Etats-Unis, alors que le moteur que constituait jusqu'ici la progression des valeurs liées à l'IA s'est largement grippé la semaine passée.



Signe du sentiment de défiance qu'éprouvent désormais les intervenants pour le segment des hautes technologies, le Nasdaq a chuté de 3% la semaine dernière, avec un indice de la volatilité VIX du CBOE qui est remonté en parallèle au-dessus du seuil très suivi des 20 points... avant de replonger vendredi vers 19, puis vers 18 ce lundi.



Michael Brown, chez Pepperstone, rappelle qu''après un rally de près de 40% depuis le creux du mois d'avril, le marché semble juste à bout de souffle. Plus grand monde n'a envie de courir après les cours, ni encore moins d'essayer d'attraper un couteau qui tombe, surtout à l'approche de la fin de l'année'.



'Il reste à peine six vraies semaines de trading, mais soyons honnêtes : aux Etats-Unis, beaucoup d'investisseurs ont prévu de boucler leurs comptes annuels avant Thanksgiving, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours', prévient l'analyste.



Si la saison des résultats touche à sa fin, les investisseurs pourront prendre connaissance jeudi des résultats de Tencent et Siemens, ou encore d'Allianz le lendemain.



À Londres, le Brent retombe (-0,3%) vers 63,5 USD le baril, le WTI affiche -0,5% à 59,6 USD.L'or gagne 2%, à 4090 USD l'once. L'euro est quasi stable face au billet vert, à 1,1560 USD (-0,1%).

Sur le compartiment obligataire, bonne surprise côté OAT avec une détente de -2,7 pts vers 3,438%, le Bund ne se détend que de -0,5 pt vers 2,663%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, indique avoir signé un contrat pour le marché DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) du futur établissement pénitentiaire de Vresse-sur-Semois, dans la région belge de Wallonie.



Kering annonce la signature d'un 'Memorandum of Agreement' avec China Resources Mixc Lifestyle pour promouvoir la durabilité environnementale dans ses boutiques en Chine. Cet accord fait suite à celui conclu en juillet avec Swire Properties et s'inscrit dans la stratégie chinoise du 'double carbone'.



Vallourec annonce un investissement de 48 millions de dollars pour étendre ses activités à Youngstown, dans l'Etat américain de l'Ohio, dans le cadre d'un engagement plus large en faveur de sa production aux Etats-Unis.



Emeis indique avoir arrêté les termes d'un accord de principe portant sur le refinancement de la dette bancaire d'Emeis SA et ses filiales Niort 94 et Niort 95. Le refinancement sera réalisé au moyen de nouveaux financements d'au moins 3,15 milliards d'euros, qui permettront le remboursement anticipé d'anciens crédits dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 MdsEUR.



Airbus annonce que son quatrième module de service européen (ESM-4) est prêt à quitter son site de Brême, en Allemagne, et à être expédié au Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, pour y être testé et intégré au module d'équipage Orion.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.