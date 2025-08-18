CAC 40 : reste en rouge, lesté par le secteur bancaire

La Bourse de Paris cède 0,7% ce matin, autour des 7870 points, lourdement pénalisée par le secteur bancaire (-2,1% pour Credit Agricole, -1,6% pour BNP Paribas, -1,3% pour Société Générale).



Si les volumes échangés sont pour l'instant faméliques (moins de 700 ME depuis l'ouverture), les rendez-vous géopolitiques et économiques des prochaines heures et jours incitent aussi à la prudence.



Ainsi, après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine organisée en Alaska, qui n'a débouché sur aucune avancée tangible, le président états-unien doit rencontrer aujourd'hui son homologue ukrainien, un événement qui pourrait donner un nouvel élan aux relations entre Washington et Kiev.



'Un cessez-le-feu en Ukraine n'est qu'une question de temps, et le thème de la reconstruction du pays prend déjà de l'ampleur', estimait ce matin Joachim Klement, analyste chez Panmure Liberum, pour lequel un tel scénario ne manquerait pas de bénéficier aux valeurs cycliques européennes.



Les marchés seront aussi attentifs, à partir de jeudi, à l'ouverture de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming), aux Etats-Unis, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution des politiques monétaires.



Le symposium sera dominé vendredi par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Si aucune annonce spectaculaire n'est à envisager, les investisseurs espèrent obtenir quelques indices sur la volonté du patron de la Fed de procéder à un assouplissement monétaire très attendu le mois prochain.



Le 'rally' affiché par les marchés d'actions américains, ainsi que par leurs homologues européens, depuis cinq mois repose essentiellement sur l'espoir de voir la banque centrale américaine baisser ses taux afin de relancer une croissance américaine qui semble désormais en perte de vitesse, et ce en dépit de la persistance de l'inflation.



Si, en fin de compte, la déception était au rendez-vous, le redressement des places boursières pourrait bien s'interrompre.



Le discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, sera également suivi, mais il est programmé pour samedi, alors que les marchés financiers seront fermés.



Notons que la publication, mercredi soir, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed sera tout particulièrement scrutée, même si les intervenants ne manqueront pas de les relativiser, puisqu'elles ne tiendront pas compte des chiffres de l'emploi décevants publiés début août.



Ce matin, les marchés ont pris connaissance du surplus commercial de la zone euro -corrigé des variations saisonnières. Celui-ci s'est établi à 2,8 milliards d'euros au mois de juin, en forte baisse par rapport à mai (15,6 milliards), selon les données d'Eurostat. Ce dernier précise que cette dégradation d'un mois sur l'autre traduit à la fois une diminution de 2,4% des exportations désaisonnalisées de la zone euro et une augmentation de 3,1% de ses importations.



Du côté des résultats, les comptes des distributeurs américains Home Depot, Target et Walmart permettront de mesurer, au cours des prochains jours, l'impact des nouveaux droits de douane sur la consommation des ménages aux Etats-Unis.



À Londres, le Brent cède 0,3%, à 65,9 USD le baril. L'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,167 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Valneva annonce que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché à son vaccin à dose unique, Ixchiq, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus.



Par ailleurs, Riber, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), fait part de la commande de deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 par un client industriel en Asie, systèmes dont la livraison est prévue en 2025 et 2026.