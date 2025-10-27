CAC 40 : résultats d'entreprises et banques centrales vont se disputer la vedette

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note positive lundi matin, dans l'attente d'une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises et des décisions de politique monétaire à venir de la Réserve fédérale américaine, puis de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - s'adjuge 34,5 points à 8274,5 points, laissant entrevoir un début de séance favorable dans le prolongement des gains déjà engrangés la semaine passée (+0,6%).



Certains oiseaux de mauvais augure ont beau répéter que les marchés d'actions vont bien finir par subir un mouvement de correction après leur progression des derniers mois, l'élan qui porte actuellement les places boursières européennes et américaines ne semble pas près de s'interrompre dans l'immédiat.



La possibilité d'un repli technique n'a cessé d'être évoquée ces dernières semaines, surtout au vu de l'accélération du 'rally' observée en octobre, un mois réputé défavorable aux actions.



Depuis le début du mois, le CAC 40, qui vient d'enchaîner deux semaines consécutives de nette hausse, affiche une progression de près de 4,2%.



Le CAC est ainsi parvenu à établir, la semaine passée, un nouveau plus haut historique 'intraday' au-delà de 8271,5 points et semble désormais confortablement installé au-dessus du seuil des 8200 points, à ses plus hauts de l'année.



L'Euro STOXX 50 évolue lui aussi à des sommets tandis que le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous inscrit de nouveaux records vendredi.



A mesure que les indices poursuivent leur progression, certains intervenants commencent à se dire que l'évolution à l'oeuvre n'a rien d'une 'bulle', mais qu'elle relève plutôt de la poursuite d'un marché profondément haussier.



Après une actualité largement dominée par le début de la saison des résultats, les banques centrales vont toutefois revenir sur le devant de la scène cette semaine avec les décisions très attendues de la Fed qui tomberont jeudi, avant d'être suivies par celles de la BCE le lendemain, des annonces qui ne devraient pas manquer de faire réagir des marchés jusqu'ici par une solide moisson de résultats de sociétés.



La banque centrale américaine entamera demain une réunion de politique monétaire de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait de nouveau réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base, voire ouvrir la porte à une nouvelle réduction du loyer de l'argent au mois de décembre.



L'incertitude demeure toutefois sur la trajectoire de ses taux au-delà de la fin de l'année et la question la plus intéressante est de savoir si la conférence de presse de la Fed viendra conforter les anticipations de baisses agressives actuellement intégrées dans les cours.



Après la Fed, la BCE rendra à son tour sa décision jeudi, mais l'institution basée à Francfort devrait, elle, opter pour une nouvelle pause au vu du récemment reflux de l'inflation en zone euro, et malgré une croissance qui reste désespérément molle au sein de la zone euro.



Les investisseurs seront très attentifs aux commentaires de sa présidente, Christine Lagarde, à la recherche de la moindre allusion concernant de futures mesures de relance.



Alors que les politiques monétaires se font plus accommodantes, le rally boursier pourrait bien se prolonger jusqu'en 2026, estiment certains analystes, même s'il est vrai que les valorisations ont désormais atteint des niveaux élevés.



Au-delà des banques centrales, les marchés d'actions devraient continuer à suivre avec attention les résultats et perspectives des entreprises cotées, qui vont atteindre un nouveau palier dans les jours qui viennent.



Les géant technologiques américains Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms - qui représentent à eux cinq quelque 45% de la capitalisation totale du Nasdaq 100 - vont dévoiler les comptes trimestriels au cours des jours à venir et leurs commentaires pourraient renforcer la conviction des investisseurs que l'IA reste une force motrice de la tendance boursière.



A ce jour, environ 29% des entreprises appartenant au S&P 500 ont fait état de leurs comptes trimestriels, et 87% ont dépassé les prévisions, un pourcentage largement supérieure à la moyenne de long terme.



Par ailleurs, les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche à l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux première puissances économiques mondiales en attendant la rencontre entre Trump et Xi prévue jeudi, contribuant à éclaircir encore un peu l'horizon des marchés financiers.





