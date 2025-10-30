CAC 40 : se contracte vers 8150 pts, Stellantis sanctionnée par les investisseurs

La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,53% à 8157 points, pénalisée par Stellantis qui lâche 8,75% ainsi que par les banques avec -4,8% pour Crédit Agricole et -3,6% pour Société Générale, ces trois sociétés ayant publié leurs résultats trimestriels ce matin (voir plus bas).



Outre-Atlantique, le Nasdaq rechute de 0,7% (dans le sillage de Microsoft -3%, Meta -12%, puis Nvidia -2%), tandis que le S&P500 lâche 0,3%.



Très attendue hier soir, la décision de la Fed de baisser ses taux directeurs de 25 points de base pour la deuxième fois consécutive était largement anticipée par les marchés. Lors de son discours, Jerome Powell, le président de l'institution, a toutefois laissé entendre qu'une nouvelle réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre n'avait rien d'acquis.



Les analystes semblent surtout s'inquiéter de la division inhabituelle affichée par le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, un gouverneur ayant voté en faveur d'une baisse de taux de 50 points de base (Stephen Miran) et un autre s'étant prononcé pour un 'statu quo' (Jeffrey Schmid).



'Dès son propos introductif, Jerome Powell a insisté sur les vues 'très divergentes' au sein du FOMC', relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM. 'Il est vraiment très rare qu'un président de banque centrale insiste de cette manière sur les divisions', souligne l'économiste.



De son côté, la BCE a confirmé le maintien des taux, et rien de plus n'est ressorti de la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, qui était jugée sans enjeu.



Les marchés obligataires se dégradent ce soir avec +1,4 pt sur l'OAT à 3,416% (aucune réaction à la hausse du PIB), les Bunds rajoutant +2,5 pts à 2,638%, +1,5 pt pour les BTP italiens à 3,396%.



Outre-Atlantique, après la flambée de mercredi soir (+8 pts), le '10 ans' US glisse vers 4,085% (+1 pt), le '30 ans' se tend de +4 pts vers 4,6400%.



Sur le front des statistiques, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, atteignant un rythme de 0,5% par rapport au trimestre précédent, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre, selon une première estimation dévoilée par l'Insee ce matin.



La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué pour +0,3 point à la croissance, la formation brute de capital fixe étant repartie modérément à la hausse (+0,4%), tandis que la consommation des ménages a gardé son rythme (+0,1%).



Par ailleurs, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,1% et 0,2% au 2e trimestre.



De son côté, l'économie allemande est demeurée stable au troisième trimestre, toujours pénalisée par la faiblesse des exportations, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Destatis.



Ainsi, le PIB de la première économie d'Europe est demeuré inchangé sur la période allant de juillet à septembre en comparaison des trois mois précédents, contre une baisse de 0,2% au deuxième trimestre, révisée après une précédente lecture de -0,3%, ce qui faisait suite à deux trimestres consécutifs de croissance. Sur un an, la croissance ressort à 0,3%.



À l'international, la rencontre entre le président états-unien Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'est soldée dans la nuit par quelques avancées de nature à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays... mais rien qui ressemble à un 'fantastique accord', comme l'a annoncé Trump.



Pékin a prévu de reprendre l'achat de soja américain et de s'attaquer au commerce du fentanyl, tandis que Trump s'est dit prêt à réduire certains tarifs douaniers.



'Cependant, les restrictions sur les microprocesseurs américains restent en suspens et le sujet de Taïwan n'a pas été abordé, ce qui fait que cet accord temporaire ne devrait avoir que peu d'impact dans l'immédiat sur les marchés', tempèrent ce matin les stratèges de Danske Bank.



Un autre élément susceptible de soutenir la cote est l'accueil positif réservé aux premières publications de résultats des 'Sept Magnifiques', qui ont, dans l'ensemble, dépassé les attentes.

Sur le marché des changes, l'euro retombe de 0,4% face au billet vert, à 1,156 USD.



L'or reprend +1,4% et renoue avec les 4000 USD l'once. À Londres, le Brent est stable autour des 65 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés, Stellantis a enregistré un chiffre d'affaires net de 37,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 13% sur un an. Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue, s'attend à 'une réaction de marché modérée, voire négative', 'compte tenu du fort rebond de 21% du cours de l'action sur le dernier mois'.



Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025 en croissance de 4,4% à 9,72 milliards d'euros en données publiées (+9% en organique). La société confirme son objectif 2025 d'une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +10% et +15%, découlant notamment d'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +7% et +10%, et impliquant une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,7% et 19%.



Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 10,2% à près de 1,84 milliard d'euros pour le 3e trimestre 2025, avec un résultat brut d'exploitation en progression de 7,7% à 3,01 MdsEUR.



Société Générale dévoile pour le 3e trimestre 2025 un résultat net part du groupe en hausse de 18,7% (en organique) à 1,52 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 10,7%, contre 9,6% un an auparavant.



Enfin, TotalEnergies a fait état jeudi matin de résultats du troisième trimestre en baisse, avec un bénéfice net ajusté en repli à 3,98 milliards de dollars, contre 4,07 milliards il y a un an, un chiffre globalement en ligne avec le consensus.