CAC 40 : soutenu par l'automobile dans un marché en quête de souffle

La Bourse de Paris grappille un peu plus de 0,1% ce matin, autour des 8130 points, soutenue par le secteur auto avec +3,3% pour Renault, +2,7% pour Stellantis et +2% pour Michelin.

Après une semaine riche en résultats, les investisseurs ont visiblement à coeur de reprendre un peu leur respiration, alors que les prochains jours s'annoncent plus calmes en termes de rendez-vous économiques et de résultats d'entreprises.



Ainsi, si l'indice parisien a fini par enfoncer son support des 8200 points, il demeure à moins de 2% de son plus haut annuel de 8271,5 points atteint le 21 octobre.



Wall Street, au contraire, a poursuivi sa course aux records et aligné vendredi une troisième semaine d'affilée dans le vert, avec des gains hebdomadaires de 0,8% pour le Dow Jones, 0,7% pour le S&P 500 et 2,3% pour le Nasdaq.



Les résultats mitigés de quelques géants de la technologie (Microsoft et Meta principalement) et la posture moins accommodante de la part de la Fed n'ont pas réussi à remettre en cause la vision très positive des places boursières affichée par les intervenants.



Les marchés d'actions américains affichent désormais une série de six mois consécutifs de progression, une performance qui pourrait être interprétée comme le signe d'un mouvement haussier durable, d'autant que la période de la fin d'année est habituellement porteuse pour les actions.

L'élément clé, désormais, est de savoir si les 'bulls' (acheteurs) bénéficient de cartouches pour continuer à aller de l'avant.



Pour beaucoup de stratèges, la voie de la hausse est dégagée jusqu'au début de l'année prochaine, et les équipes de SG et UBS ont d'ores et déjà établi un objectif de 7300 points pour le S&P 500 à horizon début 2026, sachant que l'indice de référence ne se situe actuellement plus qu'à environ 2% de la barre psychologique des 7000 points.



À ces hauteurs, l'oxygène pourrait cependant commencer à se faire rare et il va falloir trouver de nouveaux moteurs pour continuer à avancer, alors que beaucoup d'éléments favorables semblent déjà intégrés dans les cours.



L'agenda des prochains jours pourrait, à ce titre, se révéler trop mince pour favoriser la poursuite de la trajectoire haussière.

Mais la raréfaction des indicateurs économiques, pour cause de 'shutdown' des administrations américaines, risque notamment de priver les acheteurs de raison d'entretenir cette progression.



La première semaine de novembre est notamment marquée par une série d'indicateurs économiques américains, mais la fermeture de l'administration fédérale, qui a débuté le 1er octobre, devrait entraîner de nouveaux retards, voire des annulations de publications.



En Europe, les investisseurs ont tout de même pu prendre connaissance de plusieurs statistiques. Ainsi, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,2 en septembre à 48,8 en octobre, signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur en début de quatrième trimestre.

Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est établi à 50 en octobre, signalant ainsi une stagnation de la conjoncture, après avoir indiqué une détérioration minime en septembre (49,8).



À Londres, le Brent recule de 0,6%, à 64,7 USD le baril. L'euro recule de 0,2% face au billet vert, à 1,151 USD.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange indique avoir conclu un accord non engageant avec Lorca pour acquérir sa part de 50% dans leur coentreprise MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire, et ainsi 'détenir l'intégralité de l'opérateur leader en Espagne en volume de clients'.



Renault Group fait part d'accords définitifs avec Geely, pour étendre leur coopération stratégique à la production et à la commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil.



Airbus Defence and Space annonce avoir livré à l'Indonésie son premier A400M, 'marquant ainsi une étape majeure dans les efforts déployés par le pays pour moderniser ses capacités de transport militaire'.



Après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires, Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains, une transaction annoncée fin août 2025.